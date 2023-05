Smartwatch, 5 modelli da scegliere in base alle tue attività: dallo sport al monitoraggio salute

Stanno ormai diventando, sempre di più, una naturale prosecuzione degli smartphone: sono gli smartwatch, orologi super tech grazie ai quali possiamo evitare di prendere i nostri cellulari se siamo impegnati alla guida, se siamo in palestra o in altre attività per cui guardare il polso è più comodo e immediato. Ecco perché le aziende si danno sempre più da fare per mettere in commercio gli ultimi prodotti per tutti i gusti e tutte le tasche.

Garmin Venu 2 Plus

Tra i modelli migliori e più scelti dagli utenti nell'ultimo periodo c'è il Garmin Venu 2 Plus, tra i più completi sotto tutti i punti di vista e molto adatto per chi fa sport. Il design è accattivante e in questo momento ci sono alcune offerte tra i maggiori siti di e-commerce per acquistarlo a un prezzo ridotto: ottimo display, è possibile inoltrare e ricevere telefonate direttamente dal polso grazie a microfono e cassa acustica integrata. Monitora h24 le funzioni cardio così come registra i dati fitness quando facciamo attività fisica. Con Garmin pay, infine, è possibile ascoltare tutta la musica preferita.

Apple watch SE

Tra i prodotti Apple non puà mancare Apple watch Se di seconda generazione in grado di connettersi con chi vogliamo anche in assensa dell'iPhone. Dà la possibilità di ascoltare e sincronizzare musica, podcast e audiolibri, consente di rispondere alle telefonate direttamente dall'orologio ed è il 20% più veloce rispetto alla versione precedente. Contiene funzioni avanzate per le emergenze, gli incidenti e le cadute e consente di calcolare quotidianamente quanto ci si muove con l'app Fitness sull'iPhone. In commercio si trovano cinturini di diversi colori e dimensioni così da poter scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze.

Galaxy watch 4

Tra gli ultimi arrivati in casa Samsung c'è il Galaxy Watch4 da 40mm molto adatto a chi fa sport: misura facilmente la composizione corporea ma dà anche la possibilità di gareggiare contro gli amici grazie a una bacheca che lavora in tempo reale con varie tipologie di punteggio per rendere le sfide appassionanti. Oltre a controllare i passi, sfrutta il Gps durante l'attività sportiva e per sapere lo stato di salute è possibile misurare la pressione del sangue e l'elettrocardiogramma grazie al sensore Samsung BioActive. È in grado di monitorare anche le fasi del sonno rilevando le varie fasi con un approccio olistico e si possono misurare anche le ossigenazioni nel sangue oltre al russare notturno.

Amazfit

Tra gli smartwatch che vanno per la maggiore e a costi molto abbordabili c'è Amazfit GTS 4 Mini con un ampio display Hd amoled ad alta risoluzione. Anche questo prodotto controlla la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress della frequenza cardiaca 24 ore su 24: basta un solo tocco e il display fornisce queste informazioni insieme. Lo smartwatch in questione è in grado di tracciare fino a 120 sport diversi oltre al riconoscimento automatico di 7 sport. Inoltre,ha cinque diversi sistemi di posizionamento satellitare tenendo traccia di tutto quello che facciamo: la batteria può durare fino a 15 giorni consecutivi.

Huawei Watch Buds

Infine, tra i più consigliati dagli esperti del settore c'è Hauwei Watch Buds che presenta un design due in uno in cui, se si preme lo schermo, si apre ed estrae gli auricolari per le telefonate. È dotato di una cancellazione intelligente del rumore in chiamata e un suono di alta qualità. Anche questo smartwatch ha un controllo professionale dello stato di salute: come spiegano dall'azienda, è compatibile con i sistemi operativi Android e iOs con un livello di protezione dalla polvere di categoria 5 oltre a impedire agli spruzzi d'acqua di entrare nel dispositivo.