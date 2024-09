Watch GT5, l’evoluzione Huawei negli smartwatch

Il mercato globale degli smartwatch è in un momento di cambiamento e nel secondo trimestre di quest'anno Huawei ha conquistato la leadership nelle spedizioni globali con 8,9 milioni di unità, segnando una crescita del 42,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nella classifica seguono Xiaomi, con 5,9 milioni di unità (+17,1%), e Apple, che ha registrato un calo dell'11,8%, con 5,7: numeri significativi, anche se ovviamente questo successo per Huawei è stato trainato in gran parte dal mercato cinese, dove l'azienda ha visto un ritorno in grande stile. Anche in Europa, comunque, il marchio cinese sta ottenendo risultati positivi, ed ecco oggi il perché a Barcellona il Palau Siant Jordie era al completo per il lancio di Huawei Watch GT5.

Le caratteristiche

Si tratta di un'evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, con prestazioni migliorate e un design sofisticato. Il dispositivo offre una precisione del tracciamento del percorso aumentata del 40%, rendendolo un'opzione ideale per gli che cercano un monitoraggio preciso delle attività fisiche. Esteticamente, il GT5 si ispira al modello GT4, ma con un tocco più elegante e raffinato e il ritorno alla forma ottagonale. E’ compatibile sia con iOS che Android via app e supporta anche alcune delle applicazioni più popolari tra gli sportivi, come Strava, Komoot e Runtastic. Tra le novità spicca anche l'integrazione con Petal Maps, che permette di visualizzare una mini-mappa direttamente dal polso durante attività come corsa e ciclismo, garantendo una navigazione precisa e intuitiva.

Un altro degli aspetti più interessanti di Huawei Watch GT5 è l'aggiornamento al sistema operativo HarmonyOS 5, che introduce nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza utente. Tra queste, la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dallo smartwatch tramite una tastiera integrata, che supporta le principali app di messaggistica, oltre a gestire chiamate, appuntamenti del calendario e altro ancora, tutto comodamente dal polso. Sul fronte della salute, il GT5 non delude: grazie alla nuova tecnologia Huawei TruSense, il dispositivo è in grado di monitorare una vasta gamma di parametri vitali. Tra questi, il battito cardiaco, la temperatura corporea e i livelli di stress, garantendo un monitoraggio continuo e accurato dello stato di salute dell'utente.

L'autonomia della batteria è un altro punto di forza del GT5: la versione da 46 mm può durare fino a 14 giorni con una singola ricarica, mentre le versioni più piccole da 42 mm e 41 mm offrono un'autonomia di circa 7 giorni. Inoltre, il dispositivo è certificato IP69K e resistente all'acqua fino a una profondità di 5 ATM, rendendolo adatto per l'uso in una vasta gamma di condizioni, sia quotidiane che sportive.

Come funziona Huawei TruSense

Il sistema Huawei TruSense rappresenta uno dei più avanzati sul mercato per il monitoraggio della salute e del benessere. La sua principale innovazione risiede nell'uso di un sensore che sfrutta una tecnologia di oscuramento del vetro, sviluppata originariamente per applicazioni in ambito satellitare e nelle telecamere a visione notturna. Questo sistema permette di schermare la luce in modo più efficace, migliorando la qualità delle rilevazioni e riducendo le interferenze, con un incremento del 20% nella qualità del segnale.

Un altro aggiornamento significativo riguarda l'architettura del percorso ottico multi-spazio, che ha visto un aumento dei canali per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, passati da 4 a 12 rispetto alla generazione precedente. Questo incremento permette di catturare una gamma più ampia di segnali, migliorando l'accuratezza del monitoraggio e offrendo agli utenti dati più precisi e dettagliati.

Anche le prestazioni degli algoritmi sono state ottimizzate: tra questi, quello di monitoraggio della frequenza cardiaca basato su intelligenza artificiale e il nuovo algoritmo di fusione multicanale per il rilevamento dell'ossigeno nel sangue. Grazie a questi miglioramenti, il Watch GT5 è in grado di fornire una rilevazione più precisa e tempestiva dei parametri vitali, rendendolo uno strumento prezioso sia per gli appassionati di sport che per chi desidera un orologio tecnologico adatto anche ad ambienti più formali.

Colori e prezzi

I nuovi modelli di Watch GT5 sono dotati di materiali premium: vetro zaffiro, rivestimento in nanocristalli di ceramica o lega di titanio aerospaziale. Esiste anche una modalità golf esclusivacon mappe dei campi integrate. Queste le versioni:

46mm in Black, Brown, Blue

41mm in Light Blue, Milanese, White Leather, Brown Woven, Black

Pro 46mm in Black, Titanium

Pro 42mm in White, Ceramic

Tutte le versioni sono disponibili da oggi su HUAWEI Store e nelle

migliori catene di elettronica di consumo. Alcune varianti di modello saranno in esclusiva solo sullo store propeitario. I prezzi partono da 249 euro e arrivano fino a 599 per la versione 5 Pro 42mm White Ceramic Titanium.