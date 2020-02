Banda armata ruba rotoli di carta igienica a Hong Kong

La Cina nell'ultimo periodo è al centro dell'attenzione ma di recente però si è registrato un fatto alquanto insolito, ovvero una rapina ai danni di un supermercato di Hong Kong; ciò che stupisce è il bottino portato via da una banda armata, ovvero cinquanta pacchi di rotoli di carta igienica. Nei giorni scorsi, nonostante le rassicurazioni del governo cinese, i supermercati hanno avuto difficoltà nel rifornirsi rapidamente vista la grande richiesta di alcuni generi; nello specifico trattasi di riso, pasta, disinfettante per le mani e articoli per la pulizia e l'igiene come, appunto, la carta igienica.

Intanto, per quanto concerne la rapina, secondo fonti di polizia lunedì della scorsa settimana un camionista è stato bloccato da tre uomini fuori da un supermercato a Mong Kok, un quartiere popolare. Un portavoce della polizia ha, inoltre, riferito che un uomo addetto alle consegne è stato minacciato da tre uomini armati di coltelli che hanno preso i rotoli di carta igienica per un valore di 1.700 DHK, circa 200 euro. Sempre secondo la polizia, i rotoli mancanti sono stati successivamente recuperati e solo due sospetti sono stati arrestati, anche se non è chiaro se fossero stati direttamente coinvolti nella rapina. Un filmato trasmesso da Now TV ha mostrato gli investigatori della polizia in piedi intorno a cassette di carta igienica fuori da un supermercato Wellcome.