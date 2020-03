Battute sconce: per un uomo su quattro sono normali al lavoro

Fare battute sconce, a sfondo sessuale, è diventato sempre più comune e lo si fa ovunque: tra amici al bar o per strada e persino sul posto di lavoro. Oramai il confine tra ciò che si può dire e ciò che non si può è sempre più sottile e quasi invisibile. Ciò è stato dimostrato di recente da una ricerca; infatti è emerso che più di un uomo su quattro pensa che sia accettabile raccontare barzellette spinte al lavoro.

L'indagine, condotta da Ipsos MORI e dal Global Institute for Women's Leadership presso il King's College di Londra, è stata condotta su un campione di 20.000 persone in 27 paesi in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra annualmente l'8 marzo. Da quanto è emerso, il 28% degli uomini pensa che i racconti o le battute a sfondo sessuale siano accettabili sul posto di lavoro, rispetto al 16% delle donne. Sembra, sempre secondo i risultati di questo studio, che gli uomini britannici stiano accettando di più questo comportamento rispetto alla controparte femminile in alcuni paesi come l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. In più, a livello globale, il 15% degli uomini intervistati - contro il 9% delle donne - ha ritenuto accettabile che si chieda a una collega un appuntamento anche se in precedenza era stato detto loro di no.