Internet più veloce? Basta spegnere il microonde: lo dice l'Ofcom

Internet, in questi giorni di quarantena per scongiurare il contagio da coronavirus, è diventato essenziale sotto vari fronti. Innanzitutto permette lo smart working e poi consente a milioni di persone di rimanere in contatto e combattere la noia. Però può succedere, soprattutto se si lavora da casa, che si noti un abbassamento della velocita nella navigazione internet. Questa situazione può accadere in tutto il mondo, ma dal Regno Unito arrivano i consigli per contrastare questo problema. Secondo l'Ofcom - l'autorità di regolamentazione per le società di comunicazione nel Regno Unito - la prima cosa da fare per migliorare la velocità di connessione è spegnere il microonde.

L'Ofcom avverte di non usare il microonde in particolare quando si effettuano chiamate video, si guardano video in HD o si sta facendo qualcosa di importante online perché questo va a scapito della potenza del segnale wifi. Tra i suggerimenti dell'autorità inglese troviamo anche l'uso di telefoni fissi o del wifi solo per effettuare chiamate, anziché usare e sovraccaricare la rete mobile con le chiamate vocali. Altro consiglio è quello di tenere i router a banda larga lontani da dispositivi wireless come TV, altoparlanti e baby monitor. Inoltre l'Ofcom precisa che i consigli diramati aiutano le persone a gestire l'utilizzo dei dati e garantiscono a tutti gli utenti la larghezza di banda di cui hanno bisogno.

Secondo la BT Openreach c'è stato un aumento del 20% nell'utilizzo di Internet nella scorsa settimana perché sempre più persone rimangono a casa a causa del Covid-19. La società ha affermato che la rete può ancora reggere e un portavoce ha anche dichiarato alla BBC: "Abbiamo assistito a un aumento di circa il 20% dell'utilizzo diurno sulla nostra rete in fibra, ma è in linea con ciò che ci aspettavamo e non così elevato come i livelli di utilizzo che vediamo nelle ore di punta serali". Pian piano le varie società che gestiscono la banda larga e quella mobile in Gran Bretagna hanno iniziato a rimuovere i limiti di dati dagli account degli utenti oppure hanno provveduto ad aggiungere ulteriori dati per venire incontro alle esigenze di chi lavora da casa.

L'Ofcom ha aggiunto che bisogna tenere il più lontano possibile il router dagli altri dispositivi, anche da quelli che funzionano via wireless. Inoltre, è buona norma disattivare i dispositivi wireless che non si stanno utilizzando, come tablet e TV, perché continuano a ricercare la connessione anche se tenuti in standby; più device sono collegati alla rete wifi e minore sarà la velocità di navigazione. Se si stanno facendo videochiamate o riunioni, il consiglio è quello di disattivare il video e utilizzare solo audio perché viene richiesta meno connessione. Infine, un'altra raccomandazione dell'Ofcom per migliorare la connessione internet riguarda il collegamento del router che deve essere diretto alla presa del telefono principale, senza uso di prolunghe; se, invece, non si può fare a meno di ulteriori cavi, l'importante è che siano di qualità.