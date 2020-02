Mark Zuckerberg assume staff per asciugargli le ascelle

Mark Zuckerberg è stato schernito sui social network - alcuni dei quali paradossalmente di sua proprietà - per una presunta e bizzarra abitudine che riguarda le mansioni del suo staff.

Secondo quanto riporta Bbc, il fondatore di Facebook sarebbe al centro di un’insolita usanza: prima di mostrarsi in pubblico, si farebbe asciugare le ascelle dal suo staff. La storia proviene da un libro che uscirà nei prossimi giorni, “Facebook: The Inside Story” di Steven Levy. Nel libro si riporta che nello staff di Zuckerberg ci sarebbe un membro del team di comunicazione che gli tergerebbe il sudore prima di un discorso importante in pubblico, in modo da celare aloni da ansia.

Tuttavia una portavoce di Facebook, Liz Bourgeois, ha affermato che l’aneddoto narrato non è accurato, mettendo in dubbio che tutto sia falso. Non è bastato: questa storia divertente - anche se presunta - ha fatto in breve tempo il giro dei social, causando un profondo scherno nei confronti di uno degli esponenti più importano della Silicon Valley. Anche da parte dei suoi "concorrenti". Per esempio, l’amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, ha affermato di non aver mai chiesto al proprio staff di asciugargli le ascelle, ma potrebbe concederlo al suo team di comunicazione.

L’autore del volume Levy è direttore di Wired e si interessa a Facebook da molti anni - e si ritiene abbia avuto accesso al "diario" di Zuckerberg fin dal 2006. Il suo libro contiene interviste ad attuali o ex dipendenti del social network e nel volume viene ritratta anche Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook. Nell'opera si insinua che la donna finga di essere nervosa durante le interviste per ottenere domande più semplici e meno spinose dai giornalisti.

La portavoce Bourgeois ha smentito anche questo dettaglio, spiegando che un paio di volte Sandberg si sia detta nervosa prima di un'intervista: è accaduto in un periodo in cui suo marito, morto poi nel 2015, aveva dei gravi problemi di salute.

Zuckerberg e Facebook sono argomenti di grande interesse. Non a caso sono stati al centro di un film pochissimi anni dopo il lancio della piattaforma a livello internazionale. Il film, un biopic, si intitola “The Social Network” ed è di David Fincher, che l’ha realizzato nel 2010. Nella pellicola si parla delle due grandi battaglie legali che Zuckerberg ha dovuto affrontare durante il periodo del lancio della sua azienda.

