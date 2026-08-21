“Ritorno nel Regno Unito”. Il piano di Harry per rientrare nella royal family

Il 10 luglio 2026 il principe Harry e la sua famiglia al completo hanno incontrato in privato Re Carlo III e la regina Camilla a Highgrove House. Un colloquio che ha scatenato le indiscrezioni e i commenti sia dei tabloid, sia degli esperti reali, concentrati soprattutto sul possibile, ma tutt’altro che semplice, riavvicinamento dei Sussex ai Windsor e sulla questione della security per i duchi. A circa un mese e mezzo dal viaggio di Harry nel Regno Unito è accaduto ciò che a molti sembrava quasi impossibile: i Sussex hanno deciso di stabilirsi di nuovo in Inghilterra a sei anni dalla Megxit. Ciò non significa necessariamente che ci sarà davvero un riavvicinamento tra Harry e la famiglia, né che un’eventuale riconciliazione sarà rapida e semplice. A sbarrare la strada ai Sussex, infatti, ci sarebbe un ostacolo in apparenza insuperabile: il rancore del principe William nei confronti del fratello e della cognata Meghan.

Il ritorno a casa

Harry e Meghan stanno facendo le valigie per tornare a stare definitivamente nel Regno Unito, assicurano la Bbc, il Sun e il Telegraph. Buckingham Palace ha stabilito che rimarranno dei privati cittadini, dunque non avranno un ruolo attivo nella royal family e vivranno fuori Londra in una residenza non reale. Carlo III sarebbe stato informato della sorprendente decisione lo scorso 16 agosto e sarebbe felice di poter riabbracciare il figlio e poter trascorrere più tempo con i nipoti. La notizia sarebbe stata confermata per tempo anche a William e Kate, ma per il momento la coppia non ha lasciato trapelare alcuna indiscrezione in merito. Dal prossimo settembre i piccoli Archie e Lilibet Diana, rivela il People, frequenteranno una scuola britannica. Rimane da capire se davvero questo trasferimento porterà la pace nella royal family.

Di nuovo insieme a Highgrove

La notizia del trasferimento ha lasciato sbigottiti sia i fan della monarchia britannica, sia quelli di Harry e Meghan. Per tentare di capire come la coppia sarebbe arrivata a questa scelta inattesa dobbiamo tornare indietro nel tempo. Qualcosa nei rapporti tra i duchi e il Re, infatti, potrebbe essere cambiato con l’incontro privato dello scorso 10 luglio a Highgrove, sebbene l’evento e il suo impatto sul futuro dei Sussex siano ancora difficili da definire e da collocare nella storia recente della royal family britannica. Non è ancora chiaro se il meeting sia stato davvero una prima tappa verso la riconciliazione tra Harry, Meghan e i Windsor, oppure se rimarrà un’eccezione senza conseguenze visibili. È stato il terzo faccia a faccia tra il sovrano e il suo secondogenito dall’inizio del 2024, quando a Carlo è stato diagnosticato un cancro e la prima visita dei piccoli Archie e Lilibet Diana al nonno in quattro anni, precisa il People.

“Un circo”

Una cosa, però, sembrerebbe certa: “…Re Carlo è stufo”, ha dichiarato la presentatrice Helena Chard a Fox News. “Stufo del continuo susseguirsi delle indiscrezioni sui media, dei cambi di programma dell’ultimo minuto, della battaglia legale per la scorta disputata sia in pubblico, sia nell’aula di tribunale. Poi c’è stata l’offerta di alloggio” del sovrano, che avrebbe messo a disposizione del figlio uno degli appartamenti di Buckingham Palace. Un invito “declinato e poi di nuovo richiesto. La visita dei bambini confermata, poi cancellata, poi forse riprogrammata. Tutto questo trascina la monarchia in un circo impossibile da controllare”. Il trasferimento a Londra apre un nuovo capitolo della vicenda, riaccendendo i riflettori (per la verità mai davvero spenti) su Harry e Meghan.

“Sempre di più”

In un primo momento, avevano svelato le fonti di The Times, il principe Harry, “rinfrancato, molto felice e davvero galvanizzato” dal meeting con il Re avrebbe studiato un piano per creare un legame tra i suoi viaggi nel Regno Unito e la monarchia, quindi tra la sua figura e la royal family. “Visto come stanno andando le cose [il duca di Sussex] vorrà stare qui [nel regno] sempre di più. È contento del fatto che questi viaggi possano ora focalizzarsi maggiormente sui patronati ed essere meno oscurati da altre assurdità. Vuole mettere radici più profonde qui, tornare più spesso e avere meno fastidi giudiziari. [Harry] ama vedere la sua famiglia”.

“Pochi mesi”

Un insider molto vicino ai Sussex aveva specificato: “Il modello adottato per le visite ha funzionato bene, quindi la frequenza dei viaggi verrà incrementata, soprattutto in vista degli Invictus Games”. Il principe, infatti, sarebbe “determinato a rendere [quella del 2027] l’edizione dei giochi migliore di sempre”. A quanto sembra Harry avrebbe intenzione di invitare anche Re Carlo alla cerimonia d’apertura della competizione. “Per questo”, aveva proseguito la fonte, “[il duca] farà avanti e indietro molto più spesso ogni pochi mesi”. I viaggi più frequenti del duca per dedicarsi alle opere caritatevoli e incontrare la famiglia si sono trasformati in un vero e proprio trasloco dei Sussex al completo.

L’ostacolo più grande

Il ritorno di Harry e Meghan a Londra potrebbe non rappresentare il lieto fine che tanti aspettano. Tra il duca e la pace con i parenti ci sarebbe un muro di ghiaccio apparentemente inscalfibile: il principe William. Stando alle indiscrezioni l’erede al trono non avrebbe digerito il colloquio a Highgrove House e considererebbe la possibilità della pace con il fratello pura fantascienza. La sua ostilità lo avrebbe persino allontanato da Re Carlo. Secondo gli insider il futuro del principe Harry a corte avrebbe creato un attrito fra il principe di Galles e Sua Maestà. “[La situazione] sta rendendo la vita difficile a tutti a Palazzo”, sostengono le fonti di Closer. Addirittura “i consiglieri [di Carlo e del primogenito] continuano a comunicare, mentre William e il Re a malapena si rivolgono la parola, anche quando partecipano allo stesso meeting”.

Un colloquio segreto?

I consiglieri di Palazzo auspicano che il principe di Galles e il sovrano risolvano i loro presunti dissidi prima dell’arrivo del duca e della sua famiglia. Sembra che i team di Carlo e William stiano preparando un colloquio privato tra i due. La strada, però, sarebbe in salita, perché nessuno sarebbe disposto a cedere di un millimetro: “La situazione è diventata del tutto assurda”, ha commentato un insider a Closer. “Sta causando confusione e, di fatto, mette tutti in cattiva luce. Molte persone pensano che William stia facendo esattamente il gioco di Harry e Meghan, allontanando suo padre in questo modo. Tuttavia chiunque ad affrontare la questione con lui viene ignorato o redarguito”. Così “alla fine Sua Maestà ha convenuto che fosse il momento di sedersi e affrontare la situazione prima che vi sia un ulteriore peggioramento”.

Nei panni di William

Da una parte la posizione di William è abbastanza comprensibile, stando agli insider: il principe si sentirebbe quasi tradito dal padre dopo l’incontro con Harry dello scorso luglio. In fondo “ritiene che né lui [né Kate] abbiano ricevuto scuse adeguate [dai Sussex]”. Il trasferimento dei duchi nel regno sarebbe un duro colpo per lui. Carlo, però, non avrebbe intenzione di troncare definitivamente i rapporti con Harry, che rimane pur sempre suo figlio. In gioco ci sarebbero anche gli equilibri della Corona: il Re, proprio in virtù del ruolo che ricopre, non sarebbe disposto ad accettare le ingerenze dell’erede al trono. Un’altra faida reale, però, sarebbe da evitare a tutti i costi per il futuro della monarchia. D’altro canto “William è già furioso con suo padre perché sta ignorando le sue obiezioni”, ha rivelato la fonte. “Se non avrà modo di esprimere le proprie rimostranze…potrebbe compiere un gesto drastico”.

Il piano di Harry e Meghan secondo William

Il principe di Galles, ha spiegato l’insider, sarebbe da tempo “convinto che i Sussex stiano complottando per tornare stabilmente in Gran Bretagna e che stiano usando Carlo per recuperare quanti più privilegi possibile mentre alle sue spalle stringono alleanze con persone come gli Spencer o le sorelle York”. A quanto sembra questo ritorno avverrà entro poche settimane. Il motivo del passo indietro di Harry e Meghan starebbe nel fallimento della vita e della carriera oltreoceano. Di fatto, però, è impossibile sapere se e quanto possa esservi di vero in questa presunta strategia dei Sussex per riprendere il loro ruolo a corte. Per ora la situazione rimane in sospeso. Forse sarà il tempo e le prossime mosse dei duchi di Sussex a renderla più chiara.