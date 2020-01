Dal fatale incontro al divorzio reale: la parabola d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle

Il principe Harry e Meghan Markle sono una coppia reale "sui generis" che ha sovvertito i rigidi canoni e l'etichetta ferrea del nobile casato dei Windsor. Harry e Meghan con il loro trasgredire le regole del Protocollo reale, le loro scelte controcorrente rispetto alle imposizioni dall'alto dettate dalla sovrana Elisabetta II e il loro atteggiamento affabile e modesto hanno conquistato in breve tempo il cuore dei suddti inglesi e la simpatia della platea mondiale. A differenza del fratello William, Harry ha sempre incarnato l'immagine del "principe ribelle", non interessato alla discendenza nobiliare e ai titoli connessi. Un'inclinazione che si è manifestata, soprattutto, nelle scelte giovanili ardite fatte di party a gogo che hanno inquetato non poco l'animo della regina. Probabilmente, il suo comportamento pregresso potrebbe essere scaturito da una profonda crisi esistenziale causata dalla scomparsa precoce della madre Lady Diana. Ma ora, finalmente, anche il principe dai capelli rossi ha acquietato il suo mal di vivere e la sete di evasione grazie all'incontro fatale che ha fatto palpitare il suo cuore. All'inizio dell'estate del 2016, Harry e l'americana Meghan Markle si sono innamorati fulmineamente.

Il romantico incontro tra il principe e l'attrice di "Suits"

Harry e Meghan sono stati presentati da un'amica in comune, la cui identità è rimasta anonima poiché i due fidanzati ne hanno voluto tutelare la privacy. Il loro primo incontro, come da stessa ammissione della coppia, è stato una sorta di "blind date", orchestrato dalla stessa amica. Durante il primo incontro tra i due è avvenuto il classico "colpo di fulmine" che ha fatto infatuare il principe e l'avvenente attrice americana.

Qualche settimana dopo il loro primo incontro, Harry l'ha invitata a trascorrere una vacanza a due in Botswana. Meghan Markle e il principe Harry hanno vissuto 5 giorni fantastici in quel luglio del 2016, la prima occasione di vera intimità, isolati dal resto del mondo, e, soprattutto, dai paparazzi e dal caos di Londra. L'affinità è cresciuta e il principe Harry e la Markle nei primi tempi della loro storia d'amore hanno mantenuto la massima segretezza, cercando di eludere l'invadenza della stampa e i controlli di corte.

La storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle diventa pubbblica

La notizia che lo scapolo d'oro, il principe Harry, stava frequentando la bella attrice di "Suits", Meghan Markle, è rimbalzata su tutti i giornali del Pianeta. Nell'autunno 2016 le voci insistenti sul fidanzamento di Harry hanno cominciato a diffondersi. I magazine più popolari del mondo hanno pubblicato vari scoop concernenti tutti gli itinerari di Harry e Meghan. Nel mese di novembre del 2016 Harry ha ammesso dinanzi al mondo intero la sua relazione con Meghan Markle e ha rilasciato un comunicato stampa per intimare ai media e agli utenti dei social di esonerarsi dai commenti sessisti, xenofobi e offensivi all'indirizzo della sua fidanzata, per tutelarne la sua privacy.

Il legame sentimentale andava intensificandosi, cementando delle radici solide. A questo punto della relazione la coppia ha deciso di fare partecipe le rispettive famiglie del loro amore. La famiglia reale come ha accolto inizialmente la notizia della relazione tra il principe e una donna americana più adulta, di professione attrice e divorziata? Meghan, infatti, nel 2013 ha divorziato dal produttore cinematografico Trevor Engelson, sposato nel 2011. La royal family ha emesso un comunicato stampa da Kensington Palace a portavoce del principe William, per chiarire agli occhi del mondo la nuova liaison del principe Harry, il principe erede al trono ha affermato di essere "assolutamente comprensivo della situazione e pronto a supportare il bisogno del fratello di proteggere chi gli sta accanto".

Durante il Natale del 2016, il primo che la coppia ha vissuto insieme, la storia d'amore tra Meghan e Harry è diventata di dominio pubblico e i due sono balzati al centro dell'interesse generale, vivendo costantemente sotto i riflettori del mondo. La regina Elisabetta, forse influenzata dall'atmosfera nataliza, ha approvato la scelta del suo nipote prediletto, dando il suo beneplacito alla storia d'amore tra lui e la Markle, per la gioia dei sudditi inglesi. La coppia ha voluto cristalizzare la loro storia presentandosi alle rispettive famiglie. Dopodiché Meghan Markle e il principe Harry sono andati a convivere nel Nottingham Cottage di proprietà del fidanzato reale.

Ad aprile 2017 il principe Harry si è recato a Toronto, città in cui Meghan lavorava. Alcuni giorni dopo i media hanno riportato che Meghan Markle sfoggiava al suo dito un anello importante con l'iniziale "H" a suggello di una storia diventata ormai seria. Nell'aria aleggiava il sentore di un annuncio di fidanzamento ufficiale imminente tra i due. La coppia è trasvolata nell'estate del 2017 in Botswana, location prediletta dal principe Harry, per trascorrere una vacanza romantica. In tale contesto ideale il principe ha rivolto la sua proposta di matrimonio a Meghan Markle. L'occasione è stata propizia poiché coincideva con la data del compleanno dell'attrice americana, che ha compiuto il 36esimo anno di vita.

L'ufficializzazione del fidanzamento tra Harry e Meghan

Il 27 novembre 2017 attraverso un annuncio dall'account social "Clarence House" del principe Carlo è stata finalmente divulgata la notizia tanto attesa. Meghan e Harry si sono fidanzati ufficialmente e avrebbero celebrato il loro matrimonio nella primavera del 2018. Un momento rimasto storico negli annali televisivi, che ha incollato allo schermo milioni di telespettatori da ogni angolo del mondo, è stata l'intervista post fidanzamento ufficiale in cui Meghan e Harry hanno raccontato della proposta di matrimonio. I fidanzati reali hanno smentito in tale circostanza che fosse avvenuta in Botswana ad agosto 2017 ma a Londra, incentivata da una cena molto succulenta a base di pollo arrosto. L'anello di fidanzamento regalato dal principe a Meghan è stato realizzato da Harry appositamente per la sua futura moglie, onorando la memoria della madre Lady Diana. L'anello di fidanzamento è impreziosito da due diamanti più piccoli ricavati dalla collezione privata di Lady D e da un diamante proveniente dal Botswana, dove la coppia ha festeggiato i 36 anni di Meghan.

I fan della coppia hanno atteso strepitando la data della celebrazione delle nozze reali, che è stata comunicata ufficialmente il 15 dicembre 2017, nell'imminenza delle vacanze natalizie. La data ufficiale del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, comunicata pubblicamente ai sudditi inglesi e al mondo intero, è stata quella del 19 maggio 2018. I media mondiali studiavano ogni movimento e atteggiamento assunto da Meghan Markle, futura duchessa e consorte di un principe reale.

Il Royal Wedding del principe Harry d'Inghilterra e Meghan Markle

Un nuovo matrimonio reale ha allargato la stirpe nobile dei Windsor. Tali nozze hanno rappresentato un cambiamento storico nella monarchia britannica. All'altare si sono uniti in matrimonio un principe, quinto in linea di successione per il trono, e per la prima volta un'attrice, divorziata e "bi-razziale". La regina Elisabetta, come da antica tradizione, ha dato il suo consenso formale tramite l'Instrument of Consent, un documento ufficiale a cui la sovrana si attiene prima di ogni celebrazione di un matrimonmio reale. Attraverso un ulteriore comunicato stampa, Kensington Palace ha annunciato che sarebbe stato il principe Carlo, futuro suocero della sposa, a sopperire all'assenza di Thomas Markle e ad accompagnare Meghan all'altare.

Il castello di Windsor è stato allestito per il matrimonio reale dell'anno. Il Royal Wedding di Harry d'Inghilterra e Meghan Markle: una favola che ha visto protagonisti un principe e un’attrice che si sono scambiati i voti nuziali sabato 19 maggio 2018. La sposa bellissima ha stupito tutti indossando un meraviglioso abito firmato dalla maison francese Givenchy, sul capo sfoggiava con eleganza la tiara storica art decò, la Queen Tiara, appartenente alla royal family. Lo sposo, visbilmente emozionato, era sfavillante in alta divisa militare, attendendo all'altare la sua Meghan. I due si sono detti sì davanti a milioni di persone che hanno seguito il matrimonio in diretta da ogni parte del mondo.

Dopo la cerimonia nella cappella di Saint George all'interno del Castello di Windsor si è tenuto, dapprima, un pranzo al cospetto della regina e poi la festa con gli amici, il lunchtime presso Frogmore House. Dopo la favolosa cerimonia i neo sposi reali hanno fatto il giro in carrozza per salutare la folla acclamante. Alla sontuosa festa di nozze della coppia reale hanno preso parte molti invitati del jet set internazionale e gli artisti di fama mondiale che si sono esibiti al party di Harry e Meghan. Tra di essi il cantante inglese Elton Jhon, grande amico di Lady Diana, ha presenziato in veste di cantante al matrimonio reale. In Chiesa sono state avvistate numerose celebrities: David e Victoria Beckham, George Clooney e Amal, Michelle e Barack Obama e molti altri nomi illustri.

Sebbene la stima degli invitati sia stata di 2600 persone circa, soltanto 600 di queste hanno preso parte alla super festa di Meghan e Harry, dove, finalmente, i due sposi hanno dato il via libera ai festeggiamenti, prima di partire per la Namibia, la meta prescelta per il viaggio di nozze. Il sogno di un'attrice americana che dal set cinematografico è approdata al palazzo reale inglese è divenuto realtà. Nel giorno del loro matrimonio il principe Harry e Meghan Markle hanno ricevuto come dono nuziale dalle regina Elisabetta II il titolo ufficiale di duca e duchessa di Sussex.

Le voci sulla gravidanza di Meghan Markle e l'arrivo del Royal Baby

Alla vigilia della partenza dei duchi di Sussex per l'Australia, il 15 ottobre 2018, la notizia tanto attesa e vociferata ha ricevuto effettiva conferma. Meghan Markle era in attesa del suo primogenito e si è pronosticato che avrebbe dato alla luce il bimbo nella primavera del 2019. Il principe Harry e Meghan hanno annunciato la nascita del loro Royal Baby il 6 maggio 2019. Dopo mesi di gossip e rumors attorno alla nascita del piccolo principino, ecco, finalmente, che è giunto il lietissimo evento. L'8 maggio 2019 i duchi di Sussex hanno posato per le prime foto ufficiali di famiglia con il piccolo Baby Sussex, mostrando fieri la loro gioia, l'orgoglio per il figlio nato e la felicità di comporre una famiglia unita.

Harry stringeva il piccolo in braccio mentre lo ha presentato per la prima volta al mondo nella cappella di St. George del Castello di Windsor, vicino alla loro residenza di Frogmore Cottage. Accanto a Harry la consorte Meghan esibiva un'espressione di gioia stampata sul volto, esibendo delle rotondità tipiche da neo mamma. Il royal baby è stato presentato, come era ovvio, prima di tutti alla regina, che ha approvato il nome scelto ma non ancora reso pubblico. Finalmente, l'8 maggio 2018 è stato rivelato anche il nome del royal baby di Harry e Meghan: Archie Harrison Mountbatten-Windsor, dopo molta attesa generale è stato presentato ai sudditi del Regno Unito a due giorni dalla nascita e in diretta tv.

Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, rinunziano al Titolo Reale

Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno rinunziato allo status di reali. I due hanno scelto di dire addio al "ruolo senior" all’interno della famiglia Windsor. Il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato che non saranno più in prima linea negli impegni come membri della royal family e faranno di tutto per diventare " indipendenti dal punto di vista economico ". Buckingham Palace ha reso noto in un comunicato l'intenzione dei duchi di Sussex di vivere nel prossimo tempo avvenire dislocati " fra il Regno Unito e il Nord America ". La decisione è stata ufficialmente approvata dalla regina Elisabetta, pur se intimamente sia stata per la sovrana della Gran Bretagna una vera e propria mannaia piombata su di lei e sul suo regno eterno. L'indiscrezione mediatica che ha suscitato molto clamore pubblico, lanciata del tabloid di Rupert Murdoch, il Sun, è stata effettivamente confermata dalla coppia reale attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui loro canali ufficiali.

" Vogliamo lavorare per diventare finanziariamente indipendenti. Vogliamo lasciare lo status di membri 'senior' della famiglia reale ", esordisce così il comunicato pubblicato sugli account social ufficiali di Harry e Meghan, "Sussex Royal". " Dopo molti mesi di riflessioni e discussioni interne, abbiamo deciso che quest’anno faremo un cambiamento importante e ci ritaglieremo un ruolo diverso. Abbiamo intenzione di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e vogliamo lavorare per arrivare ad una indipendenza economica, sebbene continueremo a supportare la Regina ", hanno spiegato su Instagram. Il principe Harry e Meghan Markle che costuiscono un piccolo nucleo familiare insieme al piccolo Archie, 8 mesi, hanno deciso che passeranno gran parte della loro vita in America, probabilmente, nella soleggiata West Coast, terra d'origine dell’ex attrice, defilandosi dal clima rigido della Gran Bretagna e dal cielo plumbeo di Londra.

" E’ grazie al vostro incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti per questo passo. Abbiamo intenzione di dividere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America. Questo bilanciamento geografico ci permetterà di crescere nostro figlio con una consapevolezza delle tradizioni reali, ma allo stesso tempo permetterà alla nostra famiglia di concentrarsi sui prossimi passi, incluso il lancio di una nuova organizzazione di beneficenza ", prosegue la nota. Il prolisso post degli ex duchi di Sussex continua: " Non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli del nostro progetto, che arriveranno al momento giusto. Continueremo a collaborare con la Regina, il Principe di Galles (Carlo, il padre di Harry, ndr) e il Duca di Cambridge (William, il fratello di Harry, ndr). Fino ad allora, accettate i nostri ringraziamenti per il vostro continuo supporto. Il Duca e la Duchessa di Cambridge ". Evidentemente, le festività natalizie trascorse in America hanno indotto la famigliola reale ad assumere tale importante e seria decisione di vita, rinunziando definitivamente allo status di reali.

Harry e Meghan hanno rappresentato negli anni della loro intensa storia d'amore l'emblema di una coppia che ha osato sfidare i diktat di Elisabetta II, il Protocollo reale, e, al pari di Lady Diana, di ergersi in contrapposizione rispetto alla ferree regole della monarchia inglese. La coppia reale ha mostrato, in modo esemplare, che l'amore è un sentimento talmente sublime, l'essenza della vita stessa, che messo al confronto con i privilegi e i lussi provenienti dallo stasus di nobiltà, questi ultimi divengano secondari ed effimeri rispetto ai sentimenti reali e ai valori e ai principi fondamentali. Un bell'esempio di rinnovamento del modello di vita di Palazzo. Lady Diana ne sarebbe stata orgogliosa, approvando fiera il comportamento saggio del suo amato figlio Harry. La favola della casata reale dei Windsor non tramonterà mai, ma prosegue di generazione in generazione. Nella speranza che le generazioni più giovani interne alla royal family introducano nel palazzo reale nuova linfa e rimodellino regole e usanze ormai obsolete e modelli anacronistici, apportando una ventata di modernizzazione. La fiaba del principe e dell'attrice continua...