Lecco-Corico-Milano. Altre soppressioni

Anche la sponda lecchese del lago di Como e la Valtellina saranno afflitte questa estate da problemi con il trasporto ferroviario. La circolazione sarà sospesa sulla tratta Lecco-Colico-Tirano, compresa la diramazione per Chiavenna, dal 15 giugno al 14 settembre.

La sospensione è stata programmata per permettere a Rfi di eseguire i lavori necessari in preparazione all'Olimpiade di Milano-Cortina. Saranno coinvolte diverse infrastrutture lungo il tracciato. Durante il periodo dell'interruzione l'intero servizio ferroviario sarà soppresso e i treni delle seguenti linee non circoleranno: Milano-Tirano (solo per la tratta Lecco-Tirano); Colico-Chiavenna; Sondrio-Tirano; Lecco-Sondrio. Per garantire la continuità del trasporto pubblico, Trenord attiverà servizi di autobus sostitutivi sulle tratte.

Così alcuni giorni fa l'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente: «Le provincie di Lecco e Sondrio saranno interessate nel periodo estivo da importanti interventi infrastrutturali che daranno un nuovo volto al sistema ferroviario locale». Ancora: le zone coinvolte «subiranno disagi, ma che poi avranno una rete ferroviaria moderna e performance di servizio adeguate».

Lucente ha concluso: «Siamo consapevoli delle difficoltà che dovranno sopportare i viaggiatori, ma siamo convinti che al termine dei lavori avremo un sistema ferroviario

completamente rivoluzionato, con un servizio qualitativamente elevato. Il nostro sguardo va oltre le Olimpiadi del 2026: vogliamo offrire ai lombardi un trasporto pubblico locale moderno, efficiente e duraturo nel tempo».