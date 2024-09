Dal 1826 un solido custode dei grandi patrimoni italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 1826, anno della sua fondazione, è accanto alle famiglie, agli imprenditori e agli investitori istituzionali per costruire una relazione di lungo periodo basata su chiarezza, fiducia e valori comuni. Banca Aletti è la banca private e il centro di investimento del Gruppo Banco Bpm: una realtà solida, che integra al suo interno le competenze per garantire una risposta affidabile alle esigenze dei clienti, relativamente al loro patrimonio e all'attività professionale o di impresa.

Questa missione viene attuata grazie a una squadra di professionisti altamente qualificati e formati attraverso un continuo percorso di aggiornamento, che si avvale di un'Accademia interna e della collaborazione con le migliori università. In particolare, a essere centrale nell'istituto è la figura del private banker e consulente finanziario, ma altrettanto importante è il team di specialisti di sede con competenze multidisciplinari.

A questi si aggiungono una società fiduciaria (Aletti Fiduciaria) e una banca svizzera (Banca Aletti Suisse), la collaborazione con Banca Akros e la struttura corporate e investment banking di Banco Bpm per le esigenze di capital market e corporate finance.

Nello specifico, i servizi di consulenza finanziaria offerti da Banca Aletti si basano su tre pilastri. Innanzitutto, i modelli di ottimizzazione dei portafogli di investimento, che sono in continua evoluzione grazie a partnership con primari ricercatori universitari. Poi l'individuazione dei principali bisogni finanziari con la selezione delle migliori soluzioni grazie a un modello di «open architecture». Terzo pilastro è il supporto da parte di professionisti, costantemente formati sia su aspetti tecnici sia su tematiche legate alla finanza comportamentale, attraverso un percorso formativo e manageriale nella già citata Accademia Aletti. Questi tre elementi hanno permesso alla banca di definire un nuovo concetto di consulenza chiamato «BA3», acronimo che sintetizza la tradizione di Banca Aletti, il suo modello di consulenza che si fonda sulla «Behavioral Advisory», nonché una modalità identitaria di fare banca assieme ai professionisti, ai clienti e alle comunità locali.

Gli obiettivi di protezione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio nella sua accezione più ampia - quindi non solo finanziaria - sono declinati attraverso l'offerta di servizi di investimento e di consulenza in un'ottica di approccio globale al family business, con un'analisi accurata delle dinamiche familiari e aziendali: dalla consulenza specialistica in materia di tutela e trasmissione del patrimonio, compresa la gestione del passaggio generazionale in ambito azienda di famiglia, al Private Insurance, Art Advisory, Real Estate Advisory, fino ai servizi di Family Office.