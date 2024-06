Il gran cuore dei lettori: 3 miliardi per il Friuli

Ascolta ora 00:00 00:00

La sottoscrizione aperta dal «Giornale» per i terremotati del Friuli Venezia Giulia, dopo il catastrofico sisma che colpì la regione il 6 maggio 1976, si chiuse con una cifra di gran lunga superiore a quella di ogni altra iniziativa promossa da altri quotidiani e organizzazioni di privati in Italia: 2.904.623.000 lire. Quasi tre miliardi che vennero usati per la ricostruzione di alcuni comuni, tra cui Sedilis (nella foto).

In cinquant’anni sono tante le occasioni in cui i lettori hanno aderito alle raccolte fondi da noi promosse.

Fra le tante, citiamo la sottoscrizione per pagare le spese legali e mediche agli agenti delle forze dell’ordine che finiscono nei guai per colpa delle violenze dei manifestanti. E la sottoscrizione - in tandem con «Libero» - per raccogliere fondi per l’apertura di un ospedale in Lombardia, destinato alla cura dei malati di Covid.