Oltre 24mila lettori in viaggio col "Giornale"

Il rapporto fra «il Giornale» e i suoi lettori non ha uguali nella stampa italiana. Una comunità strettissima, quasi una famiglia. E, come in ogni famiglia, stare insieme è un piacere, anche in viaggio. Il primo dedicato ai lettori si tenne nel 1979 e fu una crociera in battello sul Po, fino a Venezia, con 150 lettori ad ascoltare Indro Montanelli nel teatro di Mantova. Poi i castelli della Loira, il Reno, Cortina. Fino al 2008, quando i «Viaggi del Giornale» sono rinati, per iniziativa dell’allora direttore Mario Giordano, grazie all’organizzazione di Stefano Passaquindici e alla logistica dell’agenzia «Passatempo» di Giovanni Medaglia.

In questi 16 anni i viaggi - in un format che è stato copiato senza lo stesso successo da altre testate - sono stati 139, per quasi 24mila lettori in viaggio.

249 gli ospiti, fra giornalisti e vip, un’ottantina i Paesi visitati, dalla Siria con Livio Caputo (l’aereo fu l’ultimo a ripartire prima dello scoppio della guerra nel 2011) fino al Kenya, dalla Patagonia al Giappone, dal Sudafrica alla Birmania e alla Cina, passando da New York, Oman, Dubai e il Dnepr. Un giro del mondo che non finisce, perché inesauribili sono l’affetto e la fiducia che legano questo «Giornale» ai suoi lettori.