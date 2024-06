Perché sostenere le buone idee è un ottimo investimento

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo entrati in punta di piedi, come è bene fare quando si varca la soglia di un luogo che ha una storia importante. Rilevare, come abbiamo fatto un anno fa, dalla famiglia Berlusconi la quota di maggioranza del Giornale, oltre che un onore, è stata una scelta dettata dalla consapevolezza che sostenere buone idee sia a prescindere un ottimo investimento.

Siamo ben consci delle difficoltà che sta attraversando l’editoria cartacea, alle prese con la più grande crisi della sua storia per via dell’avvento di tecnologie che hanno permesso all’informazione di correre anche su altri binari. Ma da imprenditori siamo convinti che il destino non sia ineluttabile, che sono gli uomini a modellare la storia e non viceversa. Per questo abbiamo messo e metteremo a disposizione di questa testata tutte le risorse economiche e professionali necessarie per garantirle, nella libertà di azione di cui ha goduto fin dal primo giorno, lunga e serena vita.

L’obiettivo è di

crescere con autorevolezza in tutte le forme di multimedialità oggi a disposizione e siamo certi che con l’impegno di tutte le componenti aziendali l’impresa sarà vincente.

Caro Giornale, buon compleanno e buona avventura.