Dalla 90 che si schiantò col camion Amsa ai deragliamenti di via Tivoli e Broletto

L'incidente di ieri in viale Vittorio Veneto fa tornare alla mente per la drammaticità quello di un lustro fa sullla circonvallazione. Era il 7 decembre del 2019 quando un filobus Atm della 90/91 e un camion dell'Amsa adibito alla raccolta rifiuti si schiantarono in viale Bezzi, all'incrocio con via Marostica. Secondo le ricostruzioni basate sui video delle telecamere di sicurezza, il filobus non rispettò il semaforo rosso, scontrandosi violentemente con il mezzo Amsa che stava attraversando l'incrocio. Grave i bilancio una donna di 49 anni di origine filippina morì in ospedale a causa delle ferite riportate. Altre 18 persone rimasero ferite.

Ma i deragliamenti dei tram, anche se fortunatamente con conseguente non drammatiche come quelle di ieri, sono stati diversi negli anni in città. Nel maggio del 2008 un'auto urtò un tram nel quartiere milanese di Precotto, causandone il deragliamento e nel febbraio del 2014 fu il pavè dissestato a causare l'uscita dai binari di un tram in via Tivoli. Il mezzo su rotaia urtò un'auto ferendone lievemente gli occupanti.

Altro deragliamento nel 2018 quando un tram deragliò urtando una altro tram in via Broletto. Il bilancio fu di alcuni passeggeri feriti.

Nel febbraio del 2019, sempre a Milano, fu invece un sasso a causare il

deragliamento di un tram della linea 19, senza causare feriti. Nel luglio del 2023 invece un tram uscito dai binari in piazza Abbiategrasso a Milano causò 4 feriti, trasportati in ospedale, ma nessuno in condizioni gravi.