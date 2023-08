Accoltella la madre alla schiena e la colpisce alla testa con un badile

Per ragioni ancora in via di accertamento, ha tentato di uccidere la madre, una pensionata di 71 anni, prima ferendola con un coltello da cucina alla schiena e poi colpendola in testa e sul viso con un badile. Per questo poco dopo le 7 di ieri, a Morsella, frazione di Vigevano, un uomo di 43 anni, Emanuele Masseroni, è stato arrestato in flagranza e portato in carcere a Pavia, con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dai carabinieri della stazione locale.

A dare l'allarme è stato suo padre che, dopo che la moglie era stata ferita, ha chiamato il 118 che poi ha allertato carabinieri. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno trovato il figlio con in mano ancora il badile, accanto alla madre che era stata ferita e si trovava a terra.

Il 43enne, che non lavora e al momento dell'aggressione si trovava nel seminterrato della casa isolata dove abita con i genitori, ha opposto un po' di resistenza, ma è stato subito disarmato e ammanettato dai militari, mentre il 118 ha soccorso la donna che è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata ricoverata per le ferite alla schiena e alla testa, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Masseroni era in cura a Pavia perché soffre da tempo di disturbi psichici, ma finora non si era mai reso protagonista di aggressioni o comportamenti violenti né in famiglia né al di fuori, tanto che è incensurato. I carabinieri ricordano solo che in passato è stato sottoposto a un Tso.