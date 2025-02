Addio alla mamma di Letizia Moratti. Aveva compiuto 101 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

«Cara mamma, oggi ti salutiamo con il cuore colmo di gratitudine e amore. Hai attraversato un secolo di storia, testimone di cambiamenti, sacrifici e conquiste, sempre con quella forza silenziosa e quella dolcezza infinita che ti hanno reso speciale». Sono le parole di Letizia Moratti, ex sindaco di Milano ed europarlamentare azzurra, rivolte attraverso i suoi social alla mamma Paola Guida Brichetto Arnaboldi, scomparsa ieri nel pomeriggio. Nata a Rivarolo del Re, in provincia di Cremona, aveva festeggiato 101 anni da pochi mesi. Stava male da qualche giorno e «si è spenta serenamente» nella sua casa di Milano.

«Ci hai insegnato il valore della famiglia, della dedizione e della speranza, affrontando ogni difficoltà con dignità e coraggio - ricorda ancora Letizia Moratti - Il tuo amore ha illuminato le nostre vite, e il tuo esempio resterà per sempre nei nostri cuori. Ora riposi in pace, ma il tuo sorriso, la tua voce e i tuoi insegnamenti continueranno a vivere in noi, guidandoci nel cammino della vita. Grazie, mamma. Per tutto. Ti vogliamo bene, ora e sempre».

I funerali si terranno in settimana a Milano. Tanti i messaggi arrivati all'ex sindaco di Milano. «A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia, esprimo il più sincero cordoglio all'onorevole Letizia Moratti per la perdita della mamma. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore», scrive Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e Segretario regionale della Lombardia. «Le parole non colmano il vuoto lasciato dalla perdita terrena dei nostri cari.

Mi stringo al dolore dell'onorevole Letizia Moratti per la scomparsa della sua cara mamma», sono le parole anche del consigliere regionale azzurro Ivan Rota, al quale si è unita anche la segretaria cittadina e parlamentare Cristina Rossello «Forza Italia Milano Grande Città porge le proprie sentite condoglianze a Letizia Moratti a cui è mancata la mamma. Le siamo vicini ben consapevoli del dolore e della perdita insanabile» lo ha sottolineato in una nota.