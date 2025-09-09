Addio Rick Davies, creò il pop progressivo dei Supertramp

Non era un nome celebre, ma ha firmato musica celebre. Il mondo della musica piange Rick Davies, tastierista, cantante e anima dei Supertramp, una delle band più amate del panorama rock progressivo e pop internazionale. Se ne è andato venerdì scorso nella sua casa di Long Island all'età di 81 anni, dopo una lunga battaglia contro il mieloma multiplo diagnosticato nel 2015. Davies è stato l'unico membro stabile dei Supertramp dalla fondazione nel 1969 fino all'ultima esibizione dal vivo nel 2022. Con la sua voce calda e baritonale - contrapposta al falsetto angelico del co-fondatore Roger Hodgson - ha firmato alcuni dei brani più riconoscibili della band, tra cui Goodbye Stranger, Bloody Well Right, Cannonball e My Kind of Lady. Nato a Swindon, nel Wiltshire, in Inghilterra, il 22 luglio 1944, Richard Davies scopre l'amore per la musica a otto anni ascoltando casualmente un vecchio disco del batterista Gene Krupa e poi incontra Hodgson iniziando a fare la storia della musica. Dopo due album poco noti, i Supertramp trovano il successo nel 1974 con Crime of the Century, album che contiene l'inno Bloody Well Right.

Ma è con il clamoroso Breakfast in America (1979) che la band conquista il mondo vendendo oltre 20 milioni di copie, trainato da singoli spaccatutto come The Logical Song, Take the Long Way Home e Goodbye Stranger.

In fondo i Supertramp ruotavano intorno a due entità. Hodgson era la mente sognante, Davies era il cuore pulsante del gruppo. Perciò, quando Hodgson nel 1983 se ne andò dalla band- fu proprio Davies a tenere viva la fiamma della band, registrando altri quattro album e portando i Supertramp in tour fino agli anni Duemila.

Oltre al lavoro con i Supertramp, Davies si è esibito negli ultimi anni con la formazione Ricky and the Rockets, prediligendo set più intimi orientati verso il blues, la sua prima passione. Le sue ultime apparizioni pubbliche risalgono al 2022. Nel corso della sua lunga carriera, Rick Davies ha saputo fondere virtuosismo e accessibilità, creando un ponte tra il rock più colto e la musica pop. Il suo modo di suonare il pianoforte elettrico Wurlitzer è diventato uno dei marchi di fabbrica del sound dei Supertramp. Dietro i riflettori, Rick Davies era un uomo riservato, lontano dalle esagerazioni tipiche del mondo rock. Era sposato dal 1977 con Sue Davies, sua compagna di vita e manager della band a partire dal 1984.

Nel corso degli anni, ha mantenuto un profondo legame con le sue radici, tornando spesso nella natia Swindon per far visita alla madre, scomparsa nel 2008. Senza dubbio la sua scomparsa segna la fine di un simbolo di quel rock rotondo e melodioso che ormai è fuori dai radar della nuova musica.