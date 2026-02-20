Agorà, avanti col restyling (ma il ghiaccio è a rischio)

L'assessore allo Sport Martina Riva (nella foto) assicura che per l'ex Agorà tutto prosegue come da copione. "Avanti con il bando di gara per riqualificare il palazzetto del ghiaccio. La struttura temporanea in Fiera e il nuovo palazzetto attireranno eventi di livello internazionale, in via dei Ciclamini la capienza sarà di 3.500 posti, uno spazio più idoneo allo sport di base. I progetti possono coesistere". Il sindaco Beppe Sala ieri durante la conferenza stampa sulla casa temporanea dell'hockey a Rho Fiera e sul futuro palazzetto ha ricordato la difficoltà a trovare operatori interessati a investire sul ghiaccio, "per il futuro dell'Agorà ci apriremo ad altre possibilità". Si vedrà.

Allo stato dell'arte, la giunta prima di Natale ha dichiarato l'interesse pubblico al progetto di partenariato presentato da Ice Friends per riqualificare e gestire l'impianto chiuso dal 2023. La società gestisce già l'Accademia del ghiaccio a San Donato Milanese, una realtà rodata da anni. Per l'Agorà ha proposto al Comune un restyling complessivo con creazione di skybox, pannelli solari per ridurre i consumi, bar e altri servizi per un investimento di circa 5 milioni tutto a carico del privato. Ha assicurato la consegna del Piano di fattibilità tecnica ed economica nella prima settimana di marzo. Da lì partirà l'esame della Conferenza dei servizi decisoria, che dovrebbe esprimersi entro 2-4 mesi, poi ci vorranno altri due mesi per la verifica esterna del progetto, a carico del proponente. Il cronoprogramma prevede successivamente la delibera di giunta e la pubblicazione del bando sul progetto di Ice Friends, che avrà diritto di prelazione.

Tra tempi di gara, controlli, stipula della convenzione e progetto esecutivo, l'inizio dei lavori più verosimile è previsto tra marzo e maggio 2027 e la fine del cantiere nella primavera/estate del 2028. Fin qui però anche l'operatore ha ragionato su un progetto sul ghiaccio senza concorrenza a corto raggio.