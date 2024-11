Alberi griffati, patinoire e Massari per il Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Ventisette maxi alberi, chilometri di luminarie, le 78 baite con i prodotti tipici intorno al Duomo e anche un video promozionale con due «attori» speciali, il re dell'alta pasticceria Iginio Massari (nella foto) e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner. Si accende il Natale in città con un lungo elenco di iniziative. Il programma completo è stato presentato ieri dall'assessore allo Sport del Comune Martina Riva e da Nevio Devidé, chief revenue officer di Fondazione Milano Cortina. E per il secondo anno l'albero di Natale già presente in piazza Duomo è dedicato a Olimpiadi e Paralimpiadi, l'abete Picea Abies Excelsa da Ponte di Legno è alto 27,5 metri e sarà addobbato con le mascotte Tina e Milo in versione sportiva mescolate a centinaia di sfere natalizie e migliaia di luci bianche. Ai piedi, un villaggio natalizio con attività di intrattenimento realizzate da Coca Cola e Samsung lle aziende che hanno collaborato al progetto, Coca-Cola e Samsung. Sarà acceso come tradizione comanda il 6 dicembre alle 17. E 27 come si diceva sono gli alberi «sponsorizzati» da marchi e griffe attraverso bando pubblico, per un contributo totale pari a 5,6 milioni. Tra i progetti, «Il Giardino Incantato» in Galleria, ispirato a Versailles e firmato Dior Parfums: l'albero è alto più di 14 metri e decorato con 1.900 fiori dorati e stelle. Sarà acceso il 4 dicembre alle 18.30. E ogni sponsor doveva illuminare piazze fuori dal centro (Dior Parfums contribuisce con 8 alberi). Piazza Scala è «prenotata» da Motta, alle luminarie in corso Vittorio Emanuele pensa Sephora, grande albero in mattoncini lego in piazza Cordusio e luminarie in via Dante offerte da Lego e Percassi, per piazza San Carlo e piazza Olivetti Fondazione Airc con Banco BPM. A2a Life Company allestisce in largo La Foppa l'«Albero delle promesse», i cittadini potranno lasciare bigliettini con le loro azioni concrete per il futuro del pianeta. Emporio Armani firma l'albero in via Croce Rossa, Veralab ci aggiunge patinoire e villaggio in piazza Sempione, idem Grandi Stazioni Retail in piazza Duca d'Aosta. Enel è sponsor in corso Buenos Aires, City Life Shopping Center con Lego in Piazza Tre Torri, Portanuova in piazza Gae Aulenti, Banca Investis in via Broletto. La mappa è ampia. E YesMilano lancia una campagna di comunicazione dal 9 dicembre, con un mini film che parte dal Bar Brera e fa tappa in luoghi simboli dove una coppia si trova a incrociare Iginio Massari al lavoro in o la Kostner in un negozio di moda con la felpa di Milano Cortina 2026.

Andrà in onda sugli spazi del Comune in città e su media internazionali, con focus su Usa e Giappone. Tornano gli Oh Bej! dal 5 all'8 dicembre, il mercatino in piazza Duomo da domenica prossima al 6 gennaio dalle 8.30 alle 22, il Banco di Garabombo a Pagano fino al 6 gennaio.