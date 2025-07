Alcol e fumogeni. La "piazza tattica" fuori controllo

"Schiamazzi notturni, accensione di fumogeni, petardi e fuochi d'artificio, frequente abbandono di rifiuti tra cui cartoni di birra, pizze, bottiglie di birra e lattine". Sono stati i consiglieri della Lega nel Municipio 7 (Sarina, Binda e Piccolo) a denunciare le criticità legate alla "piazza tattica" Santi Patroni d'Italia, creata nel 2021 nel quartiere Arzaga in zona Lorenteggio, ma la mozione è stata approvata con venti voti a favore, compresi quindi gli esponenti della maggioranza. La premessa è che gli interventi di urbanistica tattica - in questo caso si tratta del progetto "Piazze Aperte" promosso dal Comune per pedonalizzare strade e piazze normalmente accanto alle scuole - "se ben progettati possono rappresentare un'opportunità per migliorare la qualità della vita dei quartieri e favorire aggregazione". Ma in questo caso anche la sinistra ha ammesso che la situazione è andata fuori controllo. "Numerosi residenti della zona - è scritto nel documento approvato nei giorni scorsi - hanno più volte segnalato alle forze politiche e alle autorità competenti l'insorgere di gravi criticità legate all'uso improprio della piazza, soprattutto nelle ore serali e notturne".

Gli episodi descritti all'inizio si verificano "con frequenza", come viene riportato nella mozione, compromettono "il decoro dell'area e rendono l'ambiente poco sicuro e poco accogliente". Una criticità che più che alla piazza tattica stessa viene associata alla vendita di alcolici fino a tarda notte nelle vicinanze, ma poi è lì che di fatto si concentrano i gruppi che creano disturbo e mettono in atto "comportamenti potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone e il rispetto del bene pubblico". E non a caso viene sollecitata una revisione dell'intervento. É "importante che esistano luoghi di socialità e incontro" ma "devono essere compatibili con la vivibilità del quartiere e con il rispetto dei diritti dei residenti, in primis alla tranquillità e alla sicurezza". Il Municipio 7 chiede quindi alla giunta di "valutare soluzioni per mitigare l'impatto dell'uso improprio della piazza", convocare la Commissione Urbanistica "per una valutazione tecnica e politica dell'intervento", garantire più presidio dei vigili, coinvolgere i residenti per "raccogliere proposte, lamentele e suggerimenti e valutare insieme soluzioni condivise". Infine, si chiede di "monitorare l'efficacia dell'intervento di urbanistica tattica proponendo correzioni che tengano conto dell'equilibrio tra socialità e qualità della vita urbana", oltre che e sollecitare i proprietari dei locali a esercitare maggiore controllo sulla vendita di alcolici in fascia oraria serale-notturna.

Che le "piazze tattiche" stiano dividendo la città non è un mistero, le proteste per il caos notturno sono sempre più frequenti.

Ma sono già pronti a partire altri due interventi. Il Comune ha approvato i "contenuti progettuali" per piazza Bettini, in zona Bande Nere (ancora nel Municipio 7) e piazza Bruzzano (a Niguarda). Previste panchine, tavoli da pic nic e da ping pong.