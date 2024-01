Alcol vietato a Milano per la partita di basket

Non solo il basket, ma anche una larga parte di Milano, diventano astemi «per evitare turbative derivanti dall'eventuale abuso di bevande alcoliche». In occasione della partita Olimpia Milano contro Stella Rossa Belgrado, in calendario l'11 gennaio al Forum di Assago, il prefetto Claudio Sgaraglia ha vietato: la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante; la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione. Il divieto sarà in vigore dalle 8 di mattina alle 8 di sera sia in Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte) che nella zona della Darsena, dei Navigli e di Corso Como e dintorni.

Nel provvedimento emesso ieri dalla prefettura si ricorda che i tifosi serbi della Stella Rossa Belgrado, in occasione della trasferta in Italia per assistere alle partite della propria squadra contro la Virtus Bologna il 31 gennaio 2023 e l'Olimpia Milano il 2 febbraio 2023, sono poi andati a Roma dove, a margine dell'incontro di calcio Roma-Empoli del 4 febbraio, hanno aggredito i tifosi giallorossi, sottraendo loro due striscioni e altri vessilli.

Il timore espresso dalla Prefettura è che quanto accaduto abbia «alimentato un tuttora non sopito senso di rivalsa, confermato da qualificate e attendibili informazioni e, pertanto, non può escludersi che i tifosi della Roma possano porre in essere azioni di vendetta qualora fossero presenti a Milano tifosi della Stella Rossa Belgrado». Episodi di vendetta erano già stati messi in atto a Bologna lo scorso 20 ottobre, quando un gruppo di studenti serbi scambiati per tifosi fu aggredito dagli ultras romanisti, e in Svizzera lo scorso novembre, quando un gruppo di tifosi giallorossi fu intercettato ed espulso dal Paese.

È stato il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a chiedere al prefetto di Milano, sentito il questore, di adottare opportune e idonee prescrizioni «al fine di evitare gravi ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica».