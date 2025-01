Alice oggi in concerto: "Viaggio nella canzone d'autore"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo Battiato: il «Maestro mistico» della musica italiana, il cantautore spirtuale per antonamasia, per lei è stato un incontro importante, per certi versi fondamentale, ma ora avanti tutta. Non solo Battiato: infatti Alice (nella foto) è ripartita dopo anni di omaggio al grande artista e amico, per le sue altre rotte personali, constellate da una miriade di poesie in musica, differenti. Con lo spettacolo «Master Songs», la Signora della musica, infatti, adesso porta sul palco una selezione dei brani della propria produzione come cantautrice e interprete a lei più cari e significativi, con un momento dedicato alla poesia di Pasolini (musicata da Di Martino), Cappello (musicata da Alice) e Di Gleria (musicata da Liverani), e si fa interprete di cantautori italiani quali Battiato, Camisasca, Dalla, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini. L'appuntamento con il suo concerto è per questa sera alle ore 20,45 al Teatro Manzoni (sul palco verrà accompagnata da Carlo Guaitoli pianoforte e tastiere, Antonello D'Urso chitarre e Chiara Trentin al violoncello).

È la stessa Alice a parlare della sua nuova fase artistica: «Dopo quattro intensissimi anni in cui ho reso omaggio a Franco, attraverso un tour in continua evoluzione con moltissimi concerti e l'album Eri con me, realizzato con l'Orchestra I solisti Filarmonici Italiani e Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione, interpretando e rivivendo sempre con immutata commozione e intensità le sue meravigliose canzoni - afferma l'artista - ho sentito il desiderio di poter condividere anche canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico».

Oltre ai suoi pezzi, nel programma «riservo una particolare attenzione alla canzone d'autore, con diversi brani». Come sempre, è un privilegio, per Alice, condividere un frammento di vita e dar voce a musica e parole, poesie, canzoni «che possono parlarci, vivificarci e unire».