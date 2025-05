All'Idroscalo riparte lo sport con sfide di triathlon e corsa

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà una stagione ricca di sport quella dell'Idroscalo. Il grande stadio all'aperto di Milano riapre il prossimo week end con il MilanoTri e ospiterà fino a settembre grandi eventi che vanno dal beach volley, all'arrampicata, al running e ovviamente alla canoa e agli sport d'acqua. Alle spalle la stagione più fredda sabato prossimo va di scena il triathlon che qui è di casa e che inaugura la sua stagione «milanese» con le gare del «MilanoTri», una sulla distanza «olimpica» ( 1,5 km di nuoto, 40 in bici e 10 di corsa) ed una sulla distanza «sprint» (750 metri di nuoto, 20 km in bici e 5 di corsa).

A Milano l'Idroscalo è il posto perfetto per fare sport, un'oasi inaspettata a dieci minuti dal caos milanese con una struttura multifunzionale che sarebbe già quasi pronta per diventare un centro olimpico. Quanto sia perfetto questo centro sportivo «open air» ogni tanto si dimentica e allora ben venga l'edizione 2025 del MilanoTri che fa parte del circuito organizzato da FollowYourPassion a ricordarlo.

E' una delle gare più attese in apertura della stagione del triathlon a livello nazionale ed è da sempre uno degli eventi più partecipati grazie al suo posizionamento strategico nel calendario agonistico annuale. Una delle prime occasioni per gli atleti per testare tua condizione fisica su un percorso ormai rodato, tecnico ma privo di asperità: «Si comincia con un giro unico a nuoto interno del bacino dell'Idroscalo recita il programma di FollowYourPassion poi si continua in bici con un multi-lap su percorso pianeggiante e si finisce di corsa sulla pista ciclabile all'interno del parco pubblico per il running».

Non solo. Dopo le due gare di triathlon, a chiudere la giornata, è prevista anche una sfida per i podisti, sulla distanza dei 10 chilometri che si svilupperà interamente all'interno dell'Idroscalo. La gara, che si svolgerà al tramonto, regalerà ai partecipanti un'atmosfera suggestiva e unica, con il paesaggio dell'Idroscalo che si trasforma in un quadro perfetto per una sfida di velocità. La partenza della gara competitiva è fissata per le 19:15, con apertura delle griglie dalle 18:40. Le premiazioni si terranno alle 20.30, chiudendo una giornata di sport, passione e adrenalina.

Organizzato da MG Sport, con il brand FollowYourPassion, che è leader nell'organizzazione di eventi endurance in Italia, MilanoTri è solo uno dei grandi eventi della stagione che ogni anno propone anche competizioni di corsa, ciclismo su strada, mountainbike e nuoto in acque libere, pensate per atleti di tutti i livelli.

Dopo Idroscalo in agenda per gli appassionati vanno segnati gli appuntamenti dell'11 maggio con «Staisano», la corsa organizzata con l'Università Statale di Milano, del 29 giugno con il triathlon sulle sponde del Lago di

Lovere e del 4 e 5 ottobre con quello di Peschiera. Da ricordare poi il 28 settembre la sfida ciclistica sulle 12 ore e podistica sui 10 e 21 km sulla pista dell'Autodromo di MOnza e il 23 novembre a Mezza maratona di Milano.