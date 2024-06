All'Ippodromo Lana Del Rey la signora del dream pop

La voce dei record: basti dire che grazie al brano «Born to die» è stata la terza donna nella storia della musica a restare con un album per più di 300 settimane nella classifica Usa. E come se non bastasse, risulta che abbia venduto oltre 16 milioni di album. Stiamo parlando della cantautrice Lana Del Rey, la regina del dream pop. Il suo è un altro nome della musica mondiale che si aggiunge al cartellone degli I-Days Milano 2024 (info www.idays.it): oggi alle ore 21,15 sarà questa artista a salire sul palco dell'Ippodromo Snai («La Maura») con un «live» molto atteso, prima di lei gli «apripista» Clara (ore 18) e Dardust (19,30). La cantante - anche poetessa e modella - (candidata a ben cinque statuette ai prossimi Grammy Awards), la prossima estate sarà impegnata in una serie di concerti sui diversi palchi d'Europa. Compresa la data di questa sera: un «live» dalla forza iconografica e cinematografica in cui brani intensi e intimi si alternano a momenti esplosivi in un connubio che dona ancora più potenza alla sua scrittura e alla sua performance. Vediamo dunque la scaletta.

Non mancheranno canzoni come «Born to Die», «Ultraviolence», «Summertime Sadness» e «Videogames» che in quasi dieci anni di carriera hanno portato Lana nell'olimpo della musica, oltre a canzoni come «A&W» e «Did You Know That There's», «A Tunnel Under Ocean Blvd», title track del suo nono album pubblicato lo scorso marzo. La partecipazione della Del Rey allarga ulteriormente il mosaico delle presenze a Milano, di cui nelle settimane scorse sono stati annunciati i Queen of the stone age e i Royal blood (6 luglio), i Nothing but thieves (16 giugno), i co-headliner Avril Lavigne e SUM 41 con i Simple plan (9 luglio) e Tedua (29 giugno), questo il primo headliner italiano nella storia della manifestazione dopo il successo del suo tour nei palasport. Non solo musica però, anche regole da rispettare.

In occasione del concerto di Lana Del Rey pubblico e residenti potranno seguire le indicazioni stabilite dal nuovo piano di mobilità del Comune. Le indicazioni prevedono traffico limitato per le auto nella zona adiacente l'Ippodromo. Per ridurre il numero di veicoli in circolazione e permettere di limitare possibili disagi sono state individuate un'area rossa e un'area verde: l'area rossa racchiude l'Ippodromo «La Maura» e le regole sulla mobilità saranno valide a partire dalle 7 di oggi, con accesso limitato ai residenti, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità, alle forze dell'ordine, ai disabili accreditati e alle persone autorizzate; l'area verde si estende a Nord dell'Ippodromo ed è la cosiddetta «area di prefiltraggio» in cui sarà assicurata la regolare circolazione per chi abita o ha attività in quartiere, pur essendo una zona presidiata per il concerto.

Agli spettatori è fortemente consigliato raggiungere «La Maura» utilizzando i mezzi pubblici. Cicli e motocicli saranno indirizzati verso il parcheggio di via Omodeo. Gli accompagnatori che arrivano per portare/recuperare spettatori dovranno attendere nei pressi del Centro Commerciale Merlata Bloom Milano.