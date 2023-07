Altri 6 milioni per comprare auto meno inquinanti

Sono già 2.600 le richieste di incentivi per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri a zero o bassissime emissioni arrivate a Regione Lombardia attraverso il bando «Rinnova Autovetture 2023». Appena un paio di mesi da quando il Pirellone ha lanciato l'iniziativa ma le risposte non si sono fatte attendere. Soprattutto da parte dei milanesi: già 765 coloro che cambieranno l'auto grazie al finanziamento regionale. a seguire, 362 bresciani, 300 bergamaschi e 249 domande da Monza e Brianza. Il bando è stato aperto il 4 maggio ma c'è ancora tempo per poter rientrare nei contributi: scadrà infatti il prossimo 31 ottobre. E soprattutto, ci sono ancora soldi a disposizione per chi decide di sfruttare l'occasione per un nuovo automezzo. L'importo già «prenotato» è di 5.585.000 euro ma, come ci tengono a spiegare dalla Regione, le risorse residue ancora disponibili ammontano a 6.263.000 euro.

«Vogliamo accompagnare le scelte dei cittadini - ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione intervenendo ieri in Consiglio regionale - verso una mobilità a basso impatto. Tutte le nuove motorizzazioni garantiscono bassissimi valori di emissione e quindi incentiviamo le scelte che possano migliorare ulteriormente la qualità dell'aria della nostra regione». Il contributo prevede cinque scaglioni a seconda del tipo di auto acquistata: si va da un minimo di 1.500 euro per un'auto Euro 6 diesel per arrivare fino a 4.000 euro per una macchina a zero emissioni elettrica pura o idrogeno. Previsto, in questo caso anche un contributo di mille euro per l'acquisto senza sostituzione del vecchio mezzo.

«Un intervento - ha ribadito Maione - tutt'altro che ideologico, ma concreto, in stile lombardo, atteso da tante famiglie per finalizzare un acquisto impegnativo come quello dell'automobile». «Il sostegno regionale varia a seconda della capacità di ridurre le emissioni inquinanti del veicolo acquistato. Stiamo anche valutando - ha concluso Maione - di avviare entro l'anno una nuova misura per la sostituzione dei veicoli di proprietà delle piccole e medie imprese».