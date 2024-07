Altri guai per Morgan, accuse di stalking e diffamazione

Ascolta ora 00:00 00:00

La Warner Music ha stracciato il contratto. La Rai ha deciso - per il momento - di non portare avanti un nuovo programma musicale annunciato (ma non ancora finalizzato) per la prossima stagione. Insomma Morgan, di nuovo, viene allontanato dalla vita pubblica per i suoi comportamenti nella vita privata. Stavolta a indignare sono i particolari ancora più sconvolgenti di una vicenda già nota (riportati anche da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano). Secondo le denunce, Morgan avrebbe per quattro anni stalkerizzato Angelica Schiatti, in arte Angelica, una cantante con la quale aveva avuto una breve relazione. Agli atti del procedimento giudiziario in corso ci sono messaggi intimidatori, minacce di pubblicare video intimi, insulti al nuovo fidanzato di lei, il cantautore Calcutta, e addirittura l'ingaggio di due persone perché andassero a prelevarla e la portassero da lui. Ma il processo è in fase di stallo, come conferma la cantante stessa che spiega che la causa da lei intentata va avanti da quattro anni senza che si sia arrivati ancora a una sentenza. («Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni», ha postato ieri).

La querela è partita nel 2020 e il prossimo appuntamento in tribunale sarà il 13 settembre. Lei e Morgan, entrambi di Monza, si sono conosciuti nel 2014 e hanno avuto un flirt, poi nel 2019 si sono incontrati nuovamente e hanno ripreso i rapporti, poi chiusi da lei dopo tre mesi. Da quel momento il cantante avrebbe inondato di messaggi offensivi lei, la sua famiglia e minacciato anche Calcutta (che ieri ha annunciato di rompere il contratto con Warner perché ha preso in scuderia il «persecutore» e spiegato che c'è molto di peggio). Morgan, quando nel 2021 è stato rinviato a giudizio per stalking, ha definito tutto questo così: «Persecuzioni? Erano poesie». I giudici vanno cauti: sebbene sia stato attivato il Codice rosso, non hanno mai disposto un divieto di avvicinamento e hanno accolto i tentativi della difesa di Morgan di trovare un accordo tra le parti.

Insomma, un Morgan ancora più problematico, per usare un eufemismo, di quanto già abbiamo visto in tutti questi anni fra tribunali, liti, eccessi, denunce da parte di altre ex fidanzate (Asia Argento per esempio), espulsioni da Sanremo e da X Factor.