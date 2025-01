Al via la 23esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, la corsa più veloce d’Italia

Martina Riva

Milano va sempre di corsa, ma domenica 6 aprile ancora di più. Sarà il giorno della 23esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, la maratona più veloce d’Italia che avrà il record anche nel numero di iscritti: oltre 10mila, a fronte degli 8.545 della scorsa edizione. Fra questi runner, molti arriveranno dall’estero: ben 4.600, più dei circa 3.600 registrati nel 2024. “A oggi, il 90 per cento degli iscritti parteciperà per la prima volta e per il 30 per cento di loro ciò rappresenterà l’esordio sulla distanza della maratona”, precisa Luca Onofrio, Responsabile Mass Events di RCS Sports & Events, organizzatore dell’evento. L’edizione 2025 è stata svelata oggi alla Tower Hall di UniCredit in Porta Nuova, a Milano.

Saranno quattro giorni di festa per la città, con tantissime iniziative e attività a partire da giovedì 3 aprile, giorno di apertura del Milano Running Festival al MiCo. Saranno all’incirca 40 mila i runner coinvolti tra maratona e staffetta, senza contare la cornice del pubblico.

Oltre alla “classica” gara di maratona, con partenza dal Duomo e l’arrivo sempre sotto la Madonnina, ci sarà poi spazio anche per la UniCredit Relay Marathon, la staffetta che divide i 42,195 km del percorso ufficiale in 4 frazioni, che si pone l’ambizioso obiettivo di superare i 2 milioni di euro di raccolta solidale sulla piattaforma di Rete del Dono. Sabato 5 aprile, invece, si terrà la Levissima Family Run, l’evento riservato alle famiglie che si concluderà sul traguardo del Velodromo Vigorelli, luogo simbolo della città.