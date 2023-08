Bray Wyatt: chi era il wrestler americano morto a 36 anni

Lutto nel mondo del wrestling: Bray Wyatt, al secolo Windham Lawrence Rotunda, superstar della WWE di cui era stato anche campione nel 2017, è morto a soli 36 anni. Wyatt lascia la sua ex moglie, Samantha Rotunda, e le loro due figlie e la sua nuova compagna, JoJo Offerman, con la quale ha avuto due bambini.

Il decesso è stata annunciato sui social tramite un messaggio pubblicato su Twitter dall'ex wrestler statunitense Paul Michael Levesque, meglio conosciuto come Triple H: "Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda (il padre di Bray ndr) che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotunda – noto anche come Bray Wyatt – è morto improvvisamente nella giornata di oggi" si legge nel post. Triple H ha poi chiesto di rispettare la privacy dei cari del wrestler: "I nostri pensieri sono con la sua famiglia e chiediamo a tutti di rispettare la loro privacy in questo momento".

Peacock has added a “Best of Bray Wyatt” section. pic.twitter.com/skXAlT8D7y — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) August 25, 2023

Le cause della morte

Su Twitter il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com ha pubblicato un post in cui ha diffuso maggiori informazioni sulle cause del decesso: "Mi è stato dato il permesso di rivelare che all'inizio di quest'anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il Covid e che questo gli aveva provocato un problema cardiaco" si legge nel tweet. "Da allora si erano fatti dei progressi notevoli in vista del suo ritorno e del suo recupero. Purtroppo però oggi ha avuto un infarto ed è venuto a mancare".

I was given permission to reveal that earlier this year Windham Rotunda (Bray Wyatt) got COVID that exacerbated a heart issues.



There was a lot of positive progress towards a return and his recovery. Unfortunately today he suffered a heart attack and passed away. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) August 25, 2023

La carriera

Ha seguito le orme dei suoi familiari, dedicandosi sin da giovanissimo al wrestling. Sia il nonno, BlackJack Mulligan, che gli zii e il papà fecero appassionare Windham a questa disciplina. Una carriera in crescendo e ricca di soddisfazioni per Rotunda che aveva ricoperto diversi ruoli, dando vita a numerosi personaggi iconici.

Dal debutto nella Florida Florida Championship Wrestling come Duke Rotundo con i primi titoli, fino agli eventi per la WWE, con i confronti con mostri sacri del ring. Husky Harris, poi Axel Mulligan, e poi ecco Bray Wyatt personaggio fondamentale per la memorabile Wyat Family. Popolarità in crescita per Windham che si è dato poi alle competizioni singole.

Bray Wyatt debuts The Fiend

SummerSlam (2019) pic.twitter.com/HO4WuiFemU — 2000's WWE (@2000s_WWE) August 25, 2023

Sono arrivati così i titoli prestigiosi nella WWE, e poi altri due personaggi completamente nuovi ovvero quello di un conduttore di un programma per bambini un po' pazzo "The Firefly Funhouse" e il suo alter ego demoniaco, The Fiend. Con questa "maschera" si rese protagonista di un memorabile evento con John Cena a WrestleMania 36 e a due regni come WWE Universal Champion. A seguire nel suo ritorno nell'ottobre 2022, Wyatt andò sul ring in 12 occasioni, anche se l'unico incontro televisivo è stato la Royal Rumble del 2023.

Per un periodo decise di abbandonare il wrestling tentando anche la carriera cinematografica nel mondo dell'horror. A quanto pare dovette anche fare i conti con problemi di salute che precludevano la possibilità di tornare sul ring. Una situazione che sembrava superata per questo gigante buono, molto stimato da colleghi e addetti ai lavori.

Here’s The Undertaker passing the torch to Bray Wyatt just a few months ago. This doesn’t feel real. RIP Windham.



pic.twitter.com/lHfrEfxFtp — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) August 24, 2023

Le reazioni

Numerose le reazioni alla morte di Wyatt. La WWE ha dichiarato in un comunicato: "La WWE è rattristata nell'apprendere che Windham Rotunda, noto anche come Bray Wyatt, è morto giovedì 24 agosto, all'età di 36 anni" . Anche l'attore Dwayne Douglas Johnson, noto anche con lo pseudonimo di The Rock, ha voluto spendere alcune parole sui social per ricordare il wrestler: "Ho il cuore spezzato dalla notizia della morte di Bray Wyatt. Ha sempre avuto un enorme rispetto e amore per lui e per la famiglia Rotunda" ha scritto. "Mi è piaciuta la sua presenza, i promo, i ring work e la connessione con l'universo WWE . Personaggio davvero unico, interessante e raro, difficile da creare nel nostro folle mondo del wrestling professionistico" si legge ancora.