Alinghi, incidente alle prove per l'America's Cup

Impegnata nelle prove in vista della prossima edizione dell'America's Cup in programma a Barcellona, la Boat One di Alinghi Red Bull Racing ha subito uno spettacolare disalberamento a causa del forte vento: per fortuna, stando a quanto riferito dal team, nessuno dei membri dell'equipaggio dell'imbarcazione svizzera è rimasto ferito.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno verso la conclusione di una sessione di prova svolta nelle acque in cui dal 29 agosto al 27 ottobre si svolgerà la più importante e antica competizione velistica al mondo. Le barche dei team che prenderanno parte alla gara stanno sperimentando varie condizioni di vento, da quelli meno intensi a quelli più forti, tenendo presente che si gareggia tra i 6,5 (forza minima richiesta per far "volare" le imbarcazioni) e i 21 nodi.

Alinghi stava effettuando una simulazione di regata sospinta da quello che i locali chiamano un "forte Garbi", con folate tra i 20 e i 22 nodi e con onda: condizioni decisamente estreme e quindi rischiose. Sono all'incirca le ore 14.00 quando, durante una puggiata a grande velocità, l'albero dell'imbarcazione svizzera ha subito un cedimento nel suo terzo inferiore e si è poi frantumato in vari pezzi. Come detto, per fortuna, nessuno dei membri dell'equipaggio ha subito conseguenze fisiche.

Senza farsi cogliere dal panico, il team si è messo immediatamente all'opera per provvedere al recupero delle parti danneggiate. La Boat One è tornata alla base, e gli interventi di riparazione sono iniziati fin da subito, con l'obiettivo di tornare in acqua il prima possibile e continuare con i test.

"Sono cose che succedono quando si spinge a così alto livello nel nostro sport. Nessuno si è fatto male e questa è la cosa più importante" , ha dichiarato ad AC Recon Silvio Arrivabene, team manager di Alinghi Red Bull Racing. "La barca è già alla base e stiamo investigando le cause della rottura. Abbiamo come è logico un albero di riserva e lavoreremo per tornare al più presto possibile in acqua" , ha aggiunto.

Nella giornata di oggi anche Luna Rossa

ha effettuato una lunga sessione di prova, alla quale ha preso parte anche Ruggero Tita. Al timone dell'imbarcazione italiana James Spithill, che è stato coadiuvato a turno a sinistra da Francesco Bruni e da Marco Gradoni.