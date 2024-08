Alisha Newman, chi è il bronzo canadese star di OnlyFans che twerka con il pubblico

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è certamente passata inosservata alla ripresa delle telecamere internazionali e nemmeno subito dopo aver saltato 4,85 metri, nuovo record canadese per il salto con l'asta femminile che le è valso il terzo posto e conseguente medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi: lei è Alysha Newman, 30 anni, e già conosciuta non soltanto dal pubblico che segue le gare di atletica ma anche dai suoi fan che pagano contenuti esclusivi e la seguono su OnlyFans dove ha un profilo molto attivo con decine di migliaia di fan.

Il twerk in diretta tv

Essendo piuttosto eclettica, la Newman dopo il salto che le ha assicurato la medaglia olimpica, è corsa verso il suo pubblico ma prima di andare fin sotto gli spalti si è lasciata andare a pochi secondi di twerk per poi applaudire con forza verso se stessa e nei confronti degli spettatori che l'hanno sostenuta e tifata nei momenti più importanti prima dei suoi salti allo Stade de France di Parigi. Un momento sicuramente nuovo con dei festeggiamenti più che giustificati visto che Alysha è anche la prima canadese che vince una medaglia alle Olimpiadi in questa specialità. La Newman si è classificata al terzo posto nonostante la misura sia stata la stessa dell'americana Moon che, però, è riuscita a saltare 4,85 al primo tentativo (la canadese al secondo) mentre la medaglia d'oro è stata vinta dall'australiana Kennedy con la misura di 4,90.

DIFFERENT ANGLE:



Alysha Newman twerking at the Olympics in Paris today after the Canadian jumps 4.85 m pic.twitter.com/3XpTBYitgi — Dutch_Investor (@cryptostonk2) August 8, 2024

Il messaggio su OnlyFans

Al pari del suo profilo Instagram dove è molto attiva e conta oltre 600mila follower, ha riservato un messaggio anche per i suoi abbonati su OnlyFans subito dopo il salto che è valso il bronzo. " Ce l'ho fatta! Sono così felice di annunciare che porterò a casa la medaglia di bronzo e stabilirò un nuovo record nazionale per il Canada. Sono ancora eccitata dall'energia!!! Grazie mille ragazzi per aver condiviso questo momento con me, potrei prendere qualche regalo per voi ragazzi prima che io vada", ha scritto sul suo profilo. I curiosi non potranno fare a meno di notare i "saldi olimpici" per chi volesse abbonarsi ai suoi contenuti con prezzi diversi in base al pacchetto scelto.

La Newman non è certamente la prima atleta di un certo livello a mantenere un profilo su una piattaforma per adulti: Jack Laugher, che ha vinto anche lui una medaglia di bronzo per la Gran Bretagna nel trampolino di lancio sincronizzato degli uomini, aveva dichiarato a Telegraph

Ho qualcosa che la gente vuole e sarò felice di incassare su questo. Sono un po' un truffatore e voglio un po' più di soldi, se posso".

