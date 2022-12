Nuoto, altra impresa per l'Italia ai Mondiali: Thomas Ceccon conquista l'oro nei 100 misti

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri misti uomini ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 50.97, precedendo i canadesi Javier Acevedo argento in 51.05 e Finlay Knox bronzo in 51.10. Gli atleti statunitensi restano invece giù dal podio. Gara straordinaria di Ceccon che regala il terzo oro nella kermesse mondiale all'Italia.

Uno strepitoso Ceccon si prende di forza la medaglia d'oro. Parte fortissimo nelle due frazioni a farfalla e dorso e poi tiene botta nella rana prima di scatenarsi di nuovo con lo stile libero: 50"97 alla fine il tempo che vale il titolo iridato. Unico dei finalisti a scendere sotto i 51" a due soli centesimi dal primato italiano di Marco Orsi (50"95). Il 21 anni di Thiene, portacolori delle Fiamme Oro, allievo di Alberto Burlina, ha polverizzato il suo precedente record personale che era di 51"40. Lo scorso anno al Mondiale in vasca da 25 metri nei 100 misti aveva conquistato il bronzo.

Le prime parole

"L'oro non me l'aspettavo ma mi sentivo molto bene in acqua. Alla fine ero cotto, però ho visto che ero avanti a rana e mi sono detto: sai che c'è, può essere che la vinco". Parole di Ceccon, che commenta in zona mista, ai microfoni di Rai Sport, il successo nella finale.

"Sono contento di essere andato sotto i 51", anche se a due centesimi dal record italiano di Marco Orsi (50"95 ndr), peccato per quello. Ma è una medaglia mondiale, un oro, non si può fare meglio di così: oggi sono campione del mondo io" , afferma il 21enne di Thiene che poi, parlando della gara, aggiunge: "Mi sembravano tutti un pò più fermi rispetto al solito. Kasas aveva nuotato 51"00 in Coppa del Mondo, anche gli altri avevano fatto un pò meno. Però i 100 misti è una gara difficile, molto veloce, se ti perdi un attimo è un casino".

La giornata indimenticabile per Ceccon non è finita qui. L'azzurro conquista anche la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4x200 stile libero. Il quartetto azzurro composto da Matteo Ciampi, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti e Paolo Conte Bonin ha chiuso con il crono di 6.49.63, nuovo record italiano, alle spalle degli Stati Uniti, oro con record del mondo in 6.44.12, e Australia, argento in 6.46.54. L'Italia chiude la giornata con altre due medaglie: il totale sale, dunque, a nove con 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi.