America’s Cup, Luna Rossa supera New Zealand e trionfa nelle regate preliminari a Cagliari

Luna Rossa trionfa nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio italiano supera New Zealand nel match race conclusivo delle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America's Cup, anticipo della grande sfida del 2027 in programma a Napoli.

Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris hanno controllato la sfida decisiva dall'inizio alla fine, anche favoriti dal fatto che New Zealand è stato tradito al via da una partenza anticipata. La penalità ha consentito a Burling e compagni di scappare subito lontano e di costringere gli avversari a inseguire. Sul campo di regata soffia un vento stabile tra i 12 e i 13 nodi, condizioni ideali che esaltano ancora una volta il golfo di Cagliari, scenario perfetto per gli spettacolari AC40, i monoscafi foiling capaci di oltrepassare i 40 nodi di velocità. Gestione perfetta, quella della barca italiana: Luna Rossa è riuscita a controllare il vantaggio acquisito alla partenza aumentando addirittura la distanza dai Kiwi nella seconda parte del percorso. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i cento metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, con il pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano. Archiviate le emozioni di Cagliari, il circuito si sposta ora a Napoli, per il secondo banco di prova dal 24 al 27 settembre, nuove regate preliminari forse con anche gli americani e gli australiani ad affollare il campo di regata.

Quando si disputa l’America’s Cup e chi partecipa

L’America’s Cup si disputerà nell’estate del 2027 nelle acque di Napoli: nello specifico sarà l’area di Bagnoli a ospitare la competizione sportiva più antica del mondo. New Zealand sarà chiamata a difendere la Vecchia Brocca, affrontando nel match race conclusivo l’equipaggio che avrà prevalso nel torneo degli sfidanti (la Louis Vuitton Cup). Le partecipanti oltre a Luna Rossa che difenderà i colori italiani saranno: i britannici di Athena Racing, i francesi di La Roche-Posay, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Racing e gli australiani di Team Australia. Le date fissate per l’America’s Cup vanno dal 10 al 17-18 luglio 2027.

Sono previste tredici regate e chi ne vincerà sette alzerà al cielo il leggendario trofeo. Per la Louis Vuitton Cup, invece, per il momento non ci sono date precise: appuntamento tra maggio, giugno e inizio luglio, con il calendario ancora da definire nel dettaglio.