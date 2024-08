Annaspa e poi scompare nel lago: tragedia ai CrossFit Games in Texas

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel mondo del CrossFit americano durante una delle gare più attese della stagione. Lazar Đukić, campionissimo serbo di 28 anni, ha perso la vita durante i CrossFit Games di Fort Worth, in Texas. Đukić stava nuotando nelle acque del lago Marine Creek quando è scomparso sotto il pelo dell'acqua per non riemergere più. Il suo corpo è rimasto disperso per circa un'ora e gli uomini del salvataggio e della Guardia costiera ha scandagliando a fondo la zona alla ricerca della salma prima di ritrovarlo.

In alcune tragiche sequenze registrate in diretta si vede Đukić alle spalle del terzetto di testa, a circa 50 metri dall'arrivo della prova di nuoto, a 10 metri dal traguardo. L'atleta annaspa, cerca di compiere le ultime bracciate che lo possono condurre a riva. È in evidente difficoltà e in più occasioni va a fondo per poi riemergere. Nessuno attorno a lui sembra accorgersi del momento di difficoltà e, a un certo punto, Lazar Đukić scompare definitivamente sott'acqua. Alcuni testimoni hanno riferito di un colpevole ritardo nell'intervento delle squadre di sicurezza, che di solito aspettano l'ultimo momento per intervenire per non interferire con la competizione. Nel rapporto medico legale della contea di Tarrant viene dichiarato morto alle 10.16 di giovedì 8 agosto ma le circostanze della sua morte sono ancora in via di esplorazione.

Senza l'autopsia è impossibile capire cosa sia successo, se Đukić sia stato vittima di un malore, di un problema muscolare, o se ci siano state correnti improvvise in quel punto che lo hanno trascinato verso il fondo. Era un atleta molto esperto, uno dei principali interpreti dei CrossFit Games. Le analisi medico-legali si svolgeranno probabilmente nei prossimi giorni e non è ancora chiaro se sia stata aperta un'indagine per capire come possa essere accaduta una tragedia di questa portata. Gli eventi della manifestazione sono stati sospesi per tutta la giornata di ieri ma non sono state fornite informazioni in merito a una sospensione totale dei CrossFit Games, come vorrebbero molti degli iscritti, sotto choc per quanto accaduto.

È piuttosto probabile che a seguito della tragedia che ha colpito Lazar Đukić l'organizzazione decida di rivedere le procedure di sicurezza per evitare che altri atleti possano subire una sorte simile.

La comunità CrossFit è come una famiglia. Faremo tutto il possibile per supportare i nostri membri in questo momento tragico

Con una nota diramata dopo l'accertamento della morte dell'atleta, il Ceo del CrossFit, Don Faul, ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto. "", si legge nella sua nota.