Biathlon, tragedia in Pakistan: morta l'olimpionica tedesca Laura Dahlmeier

Un' improvvisa tragedia scuote tutto il mondo sportivo e in particolare quello del Biathlon per la scomparsa di Laura Dahlmeier: la due volte campionessa olimpica è morta in Pakistan, sulle montagne del Karakorum, a causa di un incidente alpinistico.

Le cause dell'incidente

Secondo la ricostruzione dei media locali, per l'atleta 31enne sarebbe stata fatale una frana sul Laila Peak a un'altezza di circa 5.700 metri. La sua compagna di cordata ha tempestivamente chiamato i soccorsi con un elicottero che si era messo immediatamente in servizio alla ricerca di Dahlmeier la quale, si presume, possa essere morta sul colpo. A causa delle avverse condizioni meteo, al momento il suo corpo non è stato recuperato.

Le volontà di Laura

" L'operazione di soccorso per recuperare la vittima non ha avuto successo ed è stata interrotta la sera del 29 luglio ", si legge su un comunicato dei media locali. Il portavoce del governo locale nella regione del Gilgit-Baltistan, Faizullah Faraq, ha dichiarato che la squadra di soccorso che è salita per cercarla ha visto il cadavere. La compagna di scalata, Marina Eva, è stata salvata e riportata al campo base. Qualora si fosse verificato un incidente mortale, la campionessa olimpica aveva già epresso le sue volontà. " Era espresso desiderio scritto di Laura Dahlmeier che, in un caso come questo, nessuno rischiasse la vita per salvarla ", ha raccontato il suo rappresentante. " Il suo desiderio era che, in tal caso, il suo corpo rimanesse sulla montagna. Questo è anche il desiderio della sua famiglia, che chiede espressamente che l'ultima volontà di Laura venga rispettata ".

Il dolore della famiglia

"Diamo l'addio a una grande persona ", ha affermato la famiglia ringraziando i soccorritori. "Laura, con la sua natura calorosa e schietta, ha arricchito la nostra vita e quella di molti altri. Ci ha insegnato con l'esempio che vale la pena lottare per i propri sogni e obiettivi, ed essere sempre fedeli a se stessi ".

Laura Dahlmeier ha avuto una carriera strepitosa nella quale ha vinto ben sette ori mondiali, la Coppa del Mondo nel 2017 e due ori olimpici: dopo il ritiro avvenuto a 25 anni è diventata una guida alpina e sciistica certificata dallo Stato e un membro attivo del soccorso alpino tedesco. L'ex atleta era molto stimata oltre a essere considerata un'alpinista esperta e consapevole dei rischi. Il comitato olimpico tedesco (Dosb) ha ricordato Laura Dahlmeier con un post su X.

Con il cuore pesante diciamo addio a Laura Dahlmeier. La sua morte improvvisa ci lascia sbalorditi. Era più di una campionessa olimpica: era una persona con cuore, atteggiamento e visione. La tua storia continuerà a vivere, Laura

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von Laura Dahlmeier



Ihr plötzlicher Tod macht uns fassungslos.



Sie war mehr als eine Olympiasiegerin – sie war ein Mensch mit Herz, Haltung und Vision.



Deine Geschichte wird weiterleben, Laura. pic.twitter.com/54CWBo4oMd — DOSB (@DOSB) July 30, 2025

