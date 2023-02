Bomba Instagram, Tom Brady lascia la Nfl. "Stavolta sul serio"

Proprio quando tra gli analisti del football si stavano rincorrendo le voci sulla sua destinazione per la prossima stagione, il Greatest Of All Times ha deciso di chiarire le cose una volta per tutte. Poche parole, sentite, senza troppi cerimoniali tramite il suo seguitissimo profilo Instagram per far sapere a tutti che, stavolta, la carriera del quarterback che sembrava in grado di sconfiggere anche il nemico più spietato di tutti, il tempo, è davvero arrivata alla fine. Thomas Edward Patrick Brady Junior ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha sconvolto il mondo dello sport a stelle e strisce a pochi giorni dalla partita dell’anno, il Super Bowl, terreno di caccia preferito di Tom Terrific. Dopo sette anelli da campione del mondo con i New England Patriots ed i Tampa Bay Buccaneers, il classe 1977 di San Mateo (California), ha preferito parlare direttamente ai suoi milioni di followers, scatenando una montagna di reazioni da parte degli altri campioni dello sport, da David Beckham al QB dei Chiefs Patrick Mahomes, quello che molti vedono come il suo erede designato.

Stavolta niente telenovela

Gli appassionati di sport americano ricordano bene come, più o meno un anno fa, ci fu un incredibile circo mediatico quando trapelò la notizia del ritiro del giocatore di football più titolato della storia, confermata a mezza bocca dallo stesso Brady prima di cambiare idea dopo poco più di un mese e tornare per un’ultima volta a guidare i suoi Buccaneers. Nelle ultime ore si erano rincorse voci su discussioni fittissime con almeno tre franchigie che avrebbero fatto carte false pur di assicurarsi i suoi servigi per almeno un’altra stagione, dai talentuosi Miami Dolphins agli ambiziosi Las Vegas Raiders fino alla squadra del cuore di Tom, quei San Francisco 49ers che tifava da bambino. Invece di alimentare l’ennesima ridda di voci e speculazioni, Brady ha approfittato di una delle settimane più “morte” nel calendario sportivo americano per mettere a tacere ogni voce di corridoio.

Le parole pronunciate con molta emozione da solo, davanti alla telecamera del suo smartphone lasciano pochi spazi ai dubbi: “Mi ritiro, stavolta sul serio. So che l’ultima volta si è parlato un mucchio di questa mia decisione quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato che sarebbe stato meglio premere record e farvelo sapere a tutti direttamente”. C’è anche spazio per un po’ di autoironia, un’evoluzione recente di un giocatore diventato famoso per la sua estrema disciplina anche di fronte ai media: "Non la farò troppo lunga, nella vita hai spazio per una sola lenzuolata super-emotiva quando ti ritiri e la mia l’ho usata l’anno scorso quindi voglio solo ringraziarvi tutti, di cuore". L’emozione a questo punto sembra quasi avere la meglio prima di continuare: "Ringrazio tutti voi per avermi appoggiato, la mia famiglia, gli amici, i compagni di squadra, i rivali. Potrei continuare a lungo, siete troppi. Grazie per avermi permesso di trasformare in realtà il mio sogno da bambino. Non cambierei una sola cosa, vi voglio bene". Tutto qui, niente spazio per la dietrologia, niente messaggi nascosti, poche parole che vengono dal cuore e pongono la parola fine ad una carriera irripetibile.

Lo rivedremo in televisione

Potremmo parlare a lungo di quanto ha fatto in campo, delle tante vittorie, delle delusioni atroci, delle varie polemiche che hanno turbato la sua permanenza al Gillette Stadium, dallo "spygate" al famoso "deflategate", ma, in fondo, quel che doveva dire, Tom Brady l’ha già detto da un pezzo. Il fatto stesso che uno come lui, finito in fondo al draft della sua classe d’età, considerato uno scarto o poco più, sia riuscito a diventare il più grande di tutti è già prova provata di come sia un campione più unico che raro. A fare scuola la sua incredibile determinazione a non lasciarsi sconfiggere dal tempo e dall’età, sbugiardando più volte chi lo considerava finito e uscendo dal campo a testa alta. Aveva già fatto sapere che quando non sarebbe stato più in grado di fare la differenza si sarebbe ritirato e molti tra i suoi tifosi avevano visto le frasi dopo il tracollo dei suoi Buccaneers contro i Dallas Cowboys di tre settimane fa come un addio a Tampa Bay.

In fondo, però, tutti pensavano che Brady avesse almeno un’altra stagione buona nelle corde, un fisico tutto sommato intatto e una determinazione assoluta. Evidentemente, però, le conseguenze del doloroso divorzio dalla moglie, la modella brasiliana Gisele Bündchen, hanno marchiato profondamente il campione californiano. Brady non avrà però il tempo di annoiarsi: ad aspettarlo non ci sarà un pensionamento tutto golf e partite di bridge ma una nuova carriera da commentatore televisivo. Ansiosa di rispondere colpo su colpo alla rivale CBS ed al popolare ex QB dei Cowboys Tony Romo, Fox Sports l’anno scorso aveva offerto un contratto mostruoso a Brady: 375 milioni per 10 anni, più soldi di quanti ne abbia mai guadagnati sul campo da football. Non il finale da favola che i tifosi della palla ovale sognavano ma, onestamente, chiedere di più al GOAT (Greatest of All Time) sarebbe stato ingeneroso. Ha fatto più che abbastanza per guadagnarsi un posto nell’empireo dei più grandi di ogni sport. Piaccia o non piaccia, Tom Brady era unico. Chissà se rivedremo mai un campione come lui.