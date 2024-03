Brignone da urlo nel SuperG di Kvitfjell. Successo numero 25 e sorpasso a Goggia

Strepitosa vittoria di Federica Brignone nel secondo SuperG di Kvitfjell, gara tormentata dalle molte interruzioni a causa della nebbia che imperversava sul tracciato. Anche quando è scesa Federica la nebbia ostacolava la visibilità, ma la campionessa valdostana ha affrontato con gran coraggio la pendenza, mettendo in pista una sciata pressoché perfetta e staccando nettamente tutte le avversarie.

L'azzurra ha chiuso in 1'37"30 precedendo di 61 centesimi la leader della classifica di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut-Behrami. Terza la ceca Ester Ledecka staccata di 79 centesimi. Per quanto riguarda le altre azzurre 15ª Marta Bassino, 18ª Roberta Melesi, 22ª Laura Pirovano, 26ª Teresa Runggaldier e 36ª Nicol Delago.

Si tratta della vittoria numero 25 in Coppa del Mondo per la Brignone, la decima in superG, la quarta della stagione, e del podio numero 66 della sua luminosa carriera. Una gara vinta con il coraggio e la tecnica, ma anche con molta intelligenza tattica, con Federica in grado di correggere i piccoli errori commessi nella gara di sabato per capitalizzare al massimo la sua velocità. Con questo successo la valdostana supera Sofia Goggia e Gustavo Thoeni (a quota 24). Meglio di lei solo Alberto Tomba, primo con 50 successi.

LA NEBBIA NON FERMA FEDE



LA NEBBIA NON FERMA FEDE

Gara infinita a Kvitfjell: vince Brignone che conquista così la quarta vittoria stagionale e la 25ª in carriera in Coppa del Mondo!

La classifica di specialità non subisce scossoni e vede sempre in testa Gut-Behrami con 540 punti, contro i 471 di Hutter e i 466 di Brignone, che però mantiene aperta la teorica possibilità di portare a casa la coppa nell'ultima gara stagionale, a Saalbach, anche se non sarà semplice recuperare i 74 punti di svantaggio. Nella generale Brignone agguanta il secondo posto con 1268 punti, dietro a Gut-Behrami a quota 1594, e davanti a Mikaela Shiffrin a 1209.

La gioia di Brignone

"Non voglio vincere una gara-pacco. Nello sci può succedere di disputare gare che non sono uguali per tutti, ma io non sono scesa in una condizione migliore delle avversarie, abbiamo avuto tutte la nebbia, chi più chi meno. Non posso dire di aver vinto per culo...". Brignone commenta così, ai microfoni di Rai Sport, il successo nel SuperG di Kvitfjell.

Resta ancora aperta la possibilità di vincere la Coppa del mondo, ma il distacco con Lara Gut-Behrami è ampio. "A gennaio mi aspettavo qualcosa di più, stavo sciando benissimo ma mi sono messa troppa pressione, sciavo talmente bene che ho tentato di strafare - ammette la valdostana -. Alcune cose non hanno funzionato, ma io vedo il bicchiere tutto pieno quest'anno. Ho fatto anche due podi a Crans Montana, è stata una bella stagione e non è finita". Poi assicura: "Per ora non ho nessuna intenzione di smettere, visto come scio. Nel momento in cui non me la sentirò più non me la sentirò più...".

BRIGNONE DA MAESTRA



BRIGNONE DA MAESTRA

L'azzurra si esalta nella nebbia di Kvitfjell e conquista il SuperG. Diventano 25 le vittorie in carriera in Coppa del Mondo

Ordine di arrivo

Federica Brignone (Ita) in 1'37"30 Lara Gut-Behrami (Sui) a 0"61 Ester Ledecka (Cze) a 0"79 Kajsa Vichoff Lie (Nor) a 0"85 Lauren Macuga (Usa) a 0"90 Stephanie Venier (Aut) a 1"26 Cornelia Huetter (Aut) a 1"27 Ariane Raedler (Aut) a 1"33 Alice Robinson (Aus) a 1"34 Rangnhild Mowinckel (Nor) a 1"56

15. Marta Bassino (Ita) a 1"92

18. Roberta Melesi (Ita) a 2"47

22. Laura Pirovano (Ita) a 3"00

26. Teresa Runggaldier (Ita) a 3"19

36. Nicol Delago (Ita) a 5"09

Classifica generale