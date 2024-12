Brignone da urlo: vince il gigante di Semmering ed è prima in Coppa del mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora una volta si è dimostrata superba: Federica Brignone ha stravinto lo slalom gigante di Semmering, Austria, con il tempo di 2'03"14 superando la svedese Sara Hector con 57 centesimi di vantaggio e la neozelandese Alice Robinson a 0"90. L'azzurra 34enne valdostana ha iniziato la sua stagione come meglio non poteva con la seconda vittoria su tre giganti in questo primo scorcio stagionale e raggiungendo, complessivamente, la sua 29esima vittoria in Coppa del Mondo.

Le parole della Brignone

" Mi piace la sfida, mi piace continuare a sfidare me stessa, mi piace continuare a cercare delle soluzioni per andare più forte. Negli ultimi anni ho trovato un equilibrio maggiore anche mentalmente, mi sembra di continuare a migliorare e poi sciare mi piace e mi diverte ", ha dichiarato Federica Brignone dopo aver vinto lo slalom gigante. " Semmering mi mancava, era un mio obiettivo, è stato un podio veramente voluto e sono contentissima, mi sono trovata bene con la mia sciata nonostante poco allenamento sono riuscita ad avere un buon feeling su una neve primaverile come questa che mi piace".

Com'è stata la gara

Un'altra discesa impeccabile: dpo aver ottenuto il tempo migliore nella prima manche, la Brignone ha assistito alla gara poco precisa di una delle sue più temibili avversarie di oggi, la svizzera Gut-Behrami, che ha avuto alcuni problemi con un palo perdendo oltre un secondo e dicendo addio alle possibilità di vincere la gara. Federica è stata eccezionale nella seconda manche con un vantaggio sulla Hector che era aumentato a 87 centesimi nel terzo intermedio per poi perdere qualcosina nel finale ma non così tanto da compromettere la vittoria.

Una carriera fantastica

La vittoria di oggi, nonostante i suoi numeri eccezionali, è la prima ottenuta a Semmering, località nell'Austria meridionale dove ha centrato per la 71esima volta il podio e anche stavolta è salita sul gradino più alto. La strada è ancora lunga ma la preziosissima vittoria di oggi vale il primo posto anche nella classifica generale di Coppa del mondo con 318 punti: staccata di 17 punti c'è la svizzera Camille Rast che non ha fatto una gran gara ottenendo il 17esimo posto e Laura Gut-Behrami (terza con 269 punti) che nello slalom odierno ha concluso la sua gara in nona posizione a 1'83" dall'azzurra.

Molto bene la gara dell'altra italiana, Marta Bassino, classificatasi al settimo posto a 1"33 dalla Brignone.

Sempre sulle piste di Semmering domani si terrà l'ultimo slalom del 2024: la prima manche è prevista per le 10.30, la seconda prenderà il via alle 13.30.