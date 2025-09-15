Buche regolamentari, Academy e non solo: il golf club a 10 minuti dal Duomo di Milano

Un "green" perfetto a 10 minuti dal Duomo di Milano accoglie gli appassionati di golf fin dal 1976 al golf club Le Rovedine. Oltre a essere un impianto all'avanguardia per la promozione del golf, la struttura è anche un'oasi di benessere e un partner per la sostenibilità ambientale della città. Si estende su un'area di 650.000 mq che include 2.500 alberi di 70 specie diverse e 29.500 mq di laghi: si tratta di un vero e proprio parco, un polmone verde nel cuore della città metropolitana, che assorbe 3.000.000 kg di CO2 all'anno. Al suo interno trovano spazio anche 40 diverse specie di volatili, che contribuiscono alla biodiversità.

Dispone del campo pratica più grande d'Italia, che conta circa 100 postazioni e una Golf Academy con 10 maestri PGAI, che garantisce altissimi standard di apprendimento e di approccio a uno sport che migliora la qualità della vita generale di chi lo pratica, perché permette di vivere la natura, di stare all'aria aperta e di sviluppare le tecniche di concentrazione. Inoltre, non è uno sport traumatico e può essere praticato a qualunque età, in solitaria o con gli amici, vecchi e nuovi.

Il green è regolamentare da 18 buche, sede del 52° Open D'Italia e del 22° Ladies Italian Open. Inoltre, vanta un green 9 buche executive degli Internazionali di Pitch & Putt. Chiunque può approcciarsi al golf presso questo impianto, il primo con una struttura sostenibile, che non richiede alcuna associazione per l'ingresso. È possibile prenotare lezioni a qualunque età, vengono organizzati corsi di avviamento e perfezionamento e ci sono anche percorso specifici per i più piccoli. Sono disponibili anche lezioni di prova per chi volesse approcciarsi per la prima volta a questo sport. L'impianto è aperto a tutti ed è il più grande centro di avviamento al golf d‘Italia, dove organizzare Company Day e Team Building. Al suo interno ci sono anche sale conferenze da 8, 125 e 230 persone oltre a ristoranti, un bistrot e un giardino con piscina.

Nei pressi della struttura sorgono alcuni

hotel per chi desiderasse alloggiare non distante dal golf club, l'aeroporto di Milano Malpensa dista circa 60 km, quello di Linate 18 mentre la stazione Centrale di Milano appena 12 km. Sorge in via Karl Marx, 16/18 a Opera.