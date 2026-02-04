Buonfiglio: "Doping? Spero sia un errore"

«Sono in attesa di capire se ci saranno le controanalisi. Sembra davvero una superficialità ». Sceglie parole e modi accomodanti, Luciano Buonfiglio, parlando della positività al letrozolo della biatleta azzurra Rebecca Passler, per la quale la procura di Bolzano ha aperto al momento un fascicolo per atti non costituenti reato, in attesa di ulteriori elementi. L’altoatesina allo stato attuale non è indagata. «Stiamo dimostrando di essere un Paese eccezionale, in cui il centro antidoping appena inaugurato funziona », spiega il numero uno del Coni durante la presentazione dei palinsesti di Hbo Max per i Giochi. «Se poi si saranno sbagliati, sarò contentissimo da un punto di vista umano. L’atleta non l’ho sentita, in questi casi il presidente deve essere intelligente ed evitare di interferire». Buonfiglio ricorda: «A Tokyo un atleta mi disse: mi auguro che le mie controanalisi siano positive, perché la mia gara sta partendo adesso. A volte la superficialità ti penalizza». Ma se sul caso Passler è prudenza, sulle previsioni di medaglie quella di Buonfiglio assomiglia a scaramanzia.

A chi gli ricorda i 17 podi di Pechino ‘22, risponde col sorriso: «Quel numero neanche lo nomino. Io dico che si spera sempre di fare meglio». Puntando al record di 20 medaglie di Lillehammer? «Non mettiamo limiti alla mano del Signore».