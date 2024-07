"Ma c'è o ci fa? Rabbrividisco". Di Francisca choc su Pilato. Federica Pellegrini la difende

Ascolta ora 00:00 00:00

Benedetta Pilato non è riuscita a portare a casa una medaglia nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi, ma nonostante questo al termine della gara che l'ha vista restare fuori dal podio per un solo centesimo non ha perso il suo sorriso affermando: "Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita" . Questa cosa ha lasciato di sale l'ex schermidrice Elisa Di Francisca che di medaglie alle Olimpiadi ne ha vinte tre, due d'oro e una d'argento: "Non ho capito niente ci fa o ci è? Fate un’altra intervista per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. Questa intervista è surreale. È assurdo, ma che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo", le sue parole ai microfoni di Notti Olimpiche sulla Rai.

Un affondo inaspettato e anche insensato nei confronti di una ragazza giovanissima che, nonostante tutto, è stata contenta di essere arrivata fino all'atto finale dei Giochi e di aver sfiorato il podio a soli 19 anni. L'oro è andato alla sudafricana Tatjana Smith con il tempo di 1'05"28, argento per la cinese Qianting Tang con 1'05"54, bronzo per l'irlandese Mona McSharry con il tempo di 1'05"59. La pugliese ha chiuso invece con il tempo di 1'05''60, dunque vicinissima sia al terzo che al secondo posto. Nonostante un ottimo risultato, però, Elisa Di Francisca non ha capito l'euforia della ragazza che quattro anni prima, a soli 15 anni, alle Olimpiadi di Tokyo aveva mancato la qualificazione alla semifinale dei 100 metri rana, con tanto di squalifica per una gambata irregolare durante la gara. Benedetta, in maniera estremamente delicata ed educata ha deciso di rispondere a modo suo all'attacco dell'ex schermidrice jesina con una storia emblematica con una lunga serie di commenti di atleti, compagni di squadra e personaggi famosi, tra cui Lorenzo Jovanotti, che le fanno i complimenti per la prestazione nonostante il quarto posto.

La difesa di Federica Pellegrini

La "Divina" che di medaglie olimpiche nel corso della carriera ne ha vinte due, una d'oro e una d'argento, ha voluto difendere la giovanissima "collega" da un attacco gratuito. L'ex campionessa di nuoto con una storia su Instagram ha preso le difese della 19enne tarantina: "Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato... Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse!! È bello vedere (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è ASSOLUTAMENTE così!! A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!! Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! LE MEDAGLIE piacciono a tutti ma ... (e questo l'ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! LE MEDAGLIE PESANTI arriveranno, Benny ha SOLO 19 anni!! LASCIAMOLA SOGNARE CIO' CHE VUOLE!!!".

Le "scuse" di Di Francisca