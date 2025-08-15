Canoe mondiali all’Idroscalo: al via 2mila atleti

A dieci anni di distanza dall'ultimo grande evento e a 90 dalla prima gara internazionale l' Idroscalo torna ad ospitare i mondiali di canoa sprint e di paracanoa. Quattro giorni, dal 20 al 24 agosto, durante i quali 80 Nazioni e circa 2 mila atleti si giocheranno titoli e medaglie con una affluenza di pubblico stimata di 7.000 presenze giornaliere.

«Quando lanciammo la nostra candidatura sapevamo di avere l'esperienza e la competenza necessarie per poter riportare in Italia uno degli eventi più importanti nel mondo della canoa con il quale daremo lustro allo sport italiano e al nostro Paese- spiega Luciano Buonfiglio, ex Presidente Federazione Italiana Canoa Kayak ed oggi neo presidente del Coni- L'idroscalo è un unicum nel panorama internazionale perché offre la possibilità di disputare un Mondiale in centro città. Sono sicuro che sarà un evento che regalerà grandi emozioni a tutti gli atleti e che lascerà un'importante eredità sportiva. Noi arriveremo con una squadra numerosa e competitiva in tutte le gare». Lo storico bacino dell'Idroscalo di Milano è una garanzia per la buona riuscita dell'evento per le caratteristiche tecniche del bacino che garantiscono condizioni di gara uguali per tutti i concorrenti e la totale assenza di onde, per una collocazione logistica eccellente per trasporti e gli alloggi ma soprattutto perchè offre a possibilità unica di ospitare un evento iridato in un palcoscenico cittadino come Milano.

«E' un onore, per Milano e noi tutti, avere nel calendario i mondiali di canoa e paracanoa- aveva spiegato presentando l'evento poche settimane fa il sindaco Giuseppe Sala- Proprio grazie alle importanti competizioni ospitate negli ultimi anni e ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali che accoglieremo nel 2026, Milano si sta affermando come capitale internazionale dello sport. I campionati che si disputeranno all'Idroscalo sono una tappa di rilievo nel percorso che ci porterà a Milano Cortina 2026. Siamo certi che Milano, con l'Idroscalo, dimostrerà ancora una volta di avere tutte le caratteristiche per soddisfare le aspettative degli atleti e offrire ai tifosi gare appassionanti e di livello».

Un evento del tutto inclusivo che vedrà gareggiare congiuntamente normodotati e atleti paralimpici e completamente sostenibile con la Federazione Italiana Canoa Kayak capofila nel progetto europeo «Erasmus+ DECK» che ha sviluppato, insieme alla Scuola Superiore Sant'Anna, all'International Canoe Federation e ad altre cinque federazioni sportive nazionali, un protocollo di sostenibilità ambientale per le gare e gli eventi di canoa, che verrà applicato per la prima volta proprio all'Idroscalo.