Champion Day 2024, il galoppo italiano è al centro

È successo in settimana

Martedì

A Roma torna alla vittoria Devolvido, il castrone di 6 anni vince l’handicap sul terreno a lui gradito, l’ultima vittoria risaliva ad un anno fa. Complimenti all’allenatore Mauro Grassi, al fantino Mirco Mimmocchi e al proprietario Distretto Verde.

Mercoledì

A Firenze è la volta di Kandy House, anche lei sul terreno pesante vince l’handicap sui 1.500 metri con una grande prestazione, la figlia di Invincible Spirit e Gower Song (dal leggendario Singspiel e con oltre 140mila sterline di quadagno in carriera) in testa allunga e stacca. Sul palo sono 10 le lunghezze sul secondo arrivato. La prestazione lo proietta già alla prissima corsa dove certamente sarà ancora protagonista.

Giovedì

La sicurezza prima di tutto e a San Rossore (Pisa) il dettato è stato rispettato. Grande prova di maturità da parte di tutti, dirigenza dell’ippodromo, rappresentanze di fantini, allenatori e proprietari hanno fatto un passo indietro e dopo la prima corsa hanno sospeso il convegno perché la pista, specialmente sulla curva di destra era molto pericolosa. Una scelta che può solo essere condivisa. Bravissimi!

Venerdì

Sopran… Polluce e Dublino, due vittorie d’autore, Dario Di Tocco continua a vincere e sinceramente ci ha stancato… ovviamente scherziamo con il nostro amico Dario, lui continua a vincere perché è, senza offendere nessuno, il più forte. Complimenti alla Gonnelli Team e Scuderie blue per il doppio in giornata.

Domenica

A Roma

Corsa sempre affascinante poiché la favorita non riesce mai a prevalere, almeno negli ultimi due anni. Ad aggiungere ulteriore incertezza sarà il terreno. Nove agli ordini dello starter in cui Deadline è la favorita per classe e prestazioni, oltremodo specialista del terreno pesante. A seguire una splendida White lips che nel 2024 ha dimostrato di valere le migliori della categoria, terza citazione per Zittella, tra le altre nominiamo Eternal blossom.

Saremo un po’ noiosi ma Igazgato manca… per il resto con il terreno pesante la prima citazione è per Atzeco, poi Tendentious che sta volando. Per tutto il resto ci pensa Otto Flash.

Abbiamo seguito con molta attenzione il Champion Stakes britannico dove a vincere è stato un autentico fuoriclasse che porta il nome di Anmaat, il super castrone targato Godolphin. Noi abbiamo il nostro Flag’s up che se avrà voglia di correre, avrà tutte le carte in regola per vincere anche questa…Alternative? Gli ospiti sono pericolosissimi e l’istinto premia l’ospite irlandese, a seguire il francese. Ci spiace non vedere agli ordini dello starter il vincitore del derby 2023 Goldenas... il fuoriclasse di casa Cameli è in fase di recupero ma non è ancora pronto per affrontare una corsa così impegnativa, noi lo aspettiamo fiduciosi, sapendo che il 2025 lo renderà nuovamente forte e famoso.

Endo Botti cala il Tris d’Assi e se al poker il "tris d’assi" molto spesso paga dazio, in questo caso sembra difficile non andare alla cassa…ultimamente con le femmine ha calato il poker.

Dieci al via, tutte con probabilità di far bene, con il terreno buono/duro Tomiko avrebbe altissime probabilità di ripetere la grande prestazione di Milano. Sioux life è la cavalla da battere. Sun Never Sets con il terreno morbido può far felice la premiata ditta Allegri-Lessi-Caroti. Alternative? Le straniere capeggiate da.

A Pisa

Dopo la giornata sospesa di giovedì si riparte con fiducia e tutta la cittadinanza aspetta di fare il suo ingresso al Prato degli Escoli… per i più giovani San Rossore. Sette corse a partire dalle 13.15 con 58 purosangue agli ordini dello starter al netto dei ritiri dell’ultima ora.

I nostri favoriti del programma:

1) Sebah il guerriero, Nientemeno, Shikami

2) Cavalese, Love sword, Melotta

3) Fajeeed IM, Mercurio go, Orlando go

4) Carmignana, Fiamminga, Top gun

5) Win the best, City of star, Breguet Man

6) Divino, Macho T

7) Get Game, Ambizioso, El Gringo

Pillole di Trotto

La nostra rubrica è sempre stata dedicata alla specialità del Galoppo, ma da questa settimana, quando sarà possibile, una finestra sulla specialità cugina, ovvero il trotto, proveremo a fornirla, specialmente sui grandi eventi che si svolgeranno nel Belpaese.

Domenica 27 ottobre è in programma l’atteso Gran Premio delle Nazioni – per la prima volta sulla nuova pista del trotto all’Ippodromo Snai San Siro (entrata del Cavallo di Leonardo, piazzale dello Sport 6 dalle ore 12.00 – ticket a 5 euro solo per maggiorenni) – corsa élite UET di Gruppo I con montepremi di 220.000 euro con dodici cavalli di 4 anni ed oltre provenienti da ogni Paese impegnati sulla distanza di 2.100 metri del nuovo tracciato all’interno della pista del galoppo, inaugurato l’11 luglio scorso. La corsa è intitolata alla memoria del grande Edoardo Gubellini, uno dei migliori interpreti delle redini lunghe scomparso a Milano nel 2015 all’età di 80 anni. E proprio in suo onore, alle ore 13 sotto il colonnato della Tribuna del Trotto presso la nuovissima GAMI - Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo, inaugurata anch’essa a luglio scorso -, verrà presentato il libro dal titolo "Le vite di Edy. Gubellini un mito dell'ippica italiana" edito da Guerini e Associati, con l’intervento dell’autore Massimo Gagliani. Un ritratto bello ed emozionante della vita e della carriera sportiva di Edy, a partire dalla scomparsa del padre Pietro, leggendaria prima monta della Dormello Olgiata e vincitore, in sella a Nearco, del Prix de Paris del 1938, fino ai più grandi successi come driver ed allenatore. Un pomeriggio in cui la grande ippica con un programma strutturato su sette corse a partire dalle ore 14.35 che si fonde con il divertimento all’aria aperta riservato ai bambini e alle famiglie.

A partire dalle ore 15.00, infatti, iniziano le attività di animazione, tutte incentrate sulla ricorrenza di Halloween: balli, canti, tante zucche e uno spettacolo in costume con protagonista una simpatica strega che, con l’aiuto dei bimbini presenti, dovrà trovare la formula magica per far ricomparire lo smarrito amico pipistrello attraverso l’uso di bolle di fumo ed effetti speciali. Il Gran Premio delle Nazioni appartiene alla storia del trotto perché vede confrontarsi i migliori cavalli d’Europa. Dall'albo d'oro ecco nomi quali Tornese, Une de Mai, Timothy T, Mony Maker e soprattutto Varenne, ma anche nomi svedesi e francesi di un certo valore.

Il Gran Premio è un evento che dal 1952, con lo svedese Frances Bulwark primo vincitore, rappresenta uno degli appuntamenti clou del trotto a livello internazionale.

Nell’edizione 2023 all’Ippodromo Snai La Maura la vittoria è stata del fuoriclasse ed orgoglio dell’allevamento italiano Vivid Wise As, portacolori della scuderia Bivans, che ha centrato per il terzo anno di fila il Gran Premio Nazioni trottando sui 2.250 metri, a media di 1.13.4, con Matthieu Abrivard in sediolo.