Chi è Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi rivelazione dell'atletica

Classe 1995 per 195 cm di altezza, il figlio minore di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi si è rivelato il nuovo talento dell'atletica. Leonardo Tano (il cognome del noto pornoattore è uno pseudonimo) ieri 15 gennaio, nel meeting indoor di Ancona, ha infatti trionfato nei 60 ostacoli, corsi in 7''87 secondi. Anche se ancora lontano dai 7’’51 di Paolo Dal Molin, con la vittoria di ieri Tano ha segnato non solo il suo primato personale, con un miglioramento di 6 centesimi, ma anche la migliore prestazione dell'anno in Italia.

Tesserato per l'Atletica Meneghina con licenza ungherese, Tano ha già fatto parte della nazionale magiara durante il Festival Olimpico della gioventù europea di Tbilisi, nel 2015, dove ha chiuso al nono posto. Lo scorso anno aveva già corso i 60 ostacoli a Parma in 7''93 secondi, mentre sui 110hs aveva segnato un 14.06. Può vantare un buon personale di 7’’24 sui 60 metri e 11’’66 sui 100 metri all’aperto. Degno di nota anche il suo 2.02 nel salto in alto, nonostante la disciplina sia ostacolata da un problema alla caviglia della gamba di stacco, compromessa da un incidente in motorino.

Ma il 23enne, minore della famiglia Siffredi, non si limita a eccellere nell'atletica, seguendo tra l'altro le orme di mamma Rozsa che, prima di intraprendere una carriera nei film per adulti, correva gli 800 e i 1.500 metri. Tano si è laureato a Budapest (dove ha sempre vissuto con i genitori e il fratello) in Ingegneria meccanica e ha deciso poi di proseguire gli studi con un Master al Politecnico di Milano. Nel "tempo libero", come testimonia il suo profilo Instagram, posa e sfila per diversi brand di intimo maschile. Nel 2019, ad esempio, era a Firenze per la collezione uomo di MSGM. Qualche mese prima, invece, aveva posato in intimo per la collezione Underwear del brand di Massimo Giorgetti.

Papà Rocco ha più volte espresso il suo orgoglio per il piccolo della famiglia, con cui ha sempre raccontato di avere un buonissimo rapporto: "Leonardo ha preso tutta la mia tenacia. Ma in un altro ambito. Lui usa molto di più la testa, diciamo. Gli ho insegnato a combattere l'ansia da prestazione", ha detto in un'intervista a Repubblica, rilasciata proprio in occasione del successo sportivo di Leonardo, a cui non ha potuto assistere. La pornostar infatti, è in vacanza in Repubblica Dominicana con il resto della famiglia (la moglie Rozsa, a cui è legato dal 1993, e l'altro figlio di 26 anni, Lorenzo). Leonardo, racconta Siffredi, ha insistito per rimanere a casa: "'Papà devo correre, devo vincere'. Super, superserio. E supersportivo".