La più alta onorificenza del Cio (Comitato olimpico internazionale), l’ordine olimpico in oro, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La lettera del Cio

È la presidente del Cio, Kirsty Coventry, che in un lettera diretta inviata al Capo dello Stato ha voluto esprimere la sua "profonda gratitudine" e il suo "ringraziamento" per l’impegno “instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". L’Italia, dunque, ha organizzato l’evento come meglio non poteva: non accade sempre che il Cio conferisca un titolo del genere.

Il lavoro del governo

La lettera che Coventry ha inviato anche alla premier Meloni sottolinea che questo "successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida". Insomma, un ringraziamento trasversale che soltanto una certa politica ha reso possibile che Milano-Cortina rimanesse per sempre nella memoria degli atleti e della gente che vi ha partecipato.

Le altre onorificenze

L'ordine olimpico in argento, invece, è stato assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, oltre ai rappresentanti di Simico (Società infrastrutture Milano-Cortina 2026), enti locali e Fondazione.

Cos’è l’ordine olimpico

Nel dettaglio, questa onorificenza esiste dal 1975 ed è stata creata al posto del precedente Diploma Olimpico di Merito. Si consegna ufficialmente a soggetti che si sono largamente distinti nello sport e che, come in questo caso, abbiamo dato il contributo decisivo per lo sviluppo delle Olimpiadi e delle attività sportive.

Quando avverrà la consegna

Non c’è ancora una data ma quello odierno è soltanto l’annuncio del Cio: infatti, per la consegna dell’ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni avverrà a Roma in una precisa circostanza che deve ancora essere definita.