Conegliano piega Milano e vince lo scudetto di pallavolo femminile

In alto i calici, si apre il Prosecco: Conegliano vince lo scudetto di pallavolo femminile e può festeggiare con il vino della casa. Con il successo interno in gara5 ieri sera per tre 3-1 sul Vero Volley Milano (23-25, 26-24, 25-17 e 25-21 i parziali) la formazione veneta ha conquistato il tricolore di A1, il sesto nella storia della società. Dopo una partita (e una serie di finale) sofferta, l’Imoco si conferma campione d’Italia per il quinto anno consecutivo dal 2018 (nel 2020 non venne assegnato causa pandemia).

La cronaca. Conegliano e Milano arrivavano alle finali in condizioni simili: le venete hanno concluso la stagione regolare al primo posto con una sola sconfitta in 26 gare, le lombarde si sono classificate terze. Entrambe sono state eliminate ai quarti di finale di Champions League; in Coppa Italia si sono trovate una di fronte all’altra e ha trionfato Conegliano. Dopo un buon cammino sono arrivate ai playoff, quindi alla finale scudetto al meglio delle cinque: la rivincita e il trofeo più importante dell’anno. In gara1 le trevigiane l’hanno spuntata; il Vero ha pareggiato i conti in gara2, quindi ha espugnato il palazzetto avversario in gara3, ma ha mancato il titolo in casa in gara4. Giochi rimandati al palaverde di Villorba, dove Conegliano ha tirato fuori gli attributi e l’ha spuntata. Per gli amanti della disciplina, gara5 è stata una meraviglia.

Più di 5mila tifosi, una copertura televisiva significativa (canali Rai e Sky Sport presenti), un clima molto caldo in sede e da casa per il momento conclusivo dell’annata 2022/2023: da una parte le “pantere” padrone di casa, più esperte, dall’altra una formazione che ha saputo tener testa a chiunque. Il Vero parte bene grazie alla propria stella americana Thompson, miglior marcatrice della serata con 32 punti. La statunitense mette i primi 11 su 19 di squadra e aiuta le sue a portarsi in vantaggio: Conegliano prova a reagire, ma il primo set finisce 23-25.

Nel secondo parziale le ospiti continuano a martellare e gestiscono il vantaggio, ma negli ultimi punti sale in cattedra Gray (eletta miglior giocatrice della partita) che ristabilisce la parità: da lì cambiano il risultato e l’umore, con il pubblico che spinge le pantere sul 26-24. Sulle ali dell’entusiasmo, l’Imoco insiste e nella terza frazione trova un allungo importante: prima più 10, poi 25-17 e 2-1 in totale.

Mancano gli ultimi 25 punti per alzare il trofeo. Le venete ormai sono inarrestabili e in breve vedono il traguardo. Dal 24-15 c’è un’ultima fiammata del Vero Volley, che si ferma a 21. È finita, Conegliano esulta. Per le trevigiane si tratta del quarto trofeo stagionale dopo la Supercoppa, il Mondiale per club e la Coppa Italia: ben 20 titoli in tutto per la società.

Gira voce che l’ex Imoco Paola Egonu l’anno prossimo giocherà a Milano: in attesa di assistere allo scontro, il Veneto si coccola il trofeo e resta sul tetto della pallavolo femminile italiana.