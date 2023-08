Discipline, date e tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali di Atletica 2023

I Mondiali di atletica leggera sbarcano in Ungheria. Dal 19 al 27 agosto torna in Europa a Budapest uno degli appuntamenti sportivi più attesi di questa stagione, a un solo anno di distanza dall’edizione di Eugene e dodici mesi prima i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Saranno messi in palio 49 titoli: 24 per gli uomini, 24 per le donne e uno misto. Le gare si svolgeranno nel nuovo Nemzeti Atlétikai Központ, in grado di ospitare 34.000 spettatori. Il primo titolo in palio è la marcia 20 km maschile, mentre si chiude come da tradizione con le due staffette 4x400. La gara più attesa, la finale dei 100 metri uomini si corre domenica 20. L'Italia si presenta all'appuntamento con grande ambizione e punta a migliorare il bottino di Eugene 2022, quando arrivarono un oro (Massimo Stano, marcia 35 km) e un bronzo (Elena Vallortigara, salto in alto).

Steeplechase showdown



World record-holder Lamecha Girma challenges reigning world and Olympic champion Soufiane El Bakkali



El Bakkali has not lost a 3000m steeplechase race since September 2021 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/xwN6JUzvPq — World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2023

Le speranze azzurre

L’Italia vuole essere grande protagonista con tutti i i Campioni Olimpici di Tokyo 2020 ai nastri di partenza. Riflettori puntati su Marcell Jacobs, che nonostante le condizioni incerte, cercherà una magia sui 100 metri, e su Gianmarco Tamberi, tra i favoriti della vigilia nel salto in alto. Massimo Stano e Antonella Palmisano vogliono confermarsi nella marcia. Da non perdere la 4×100 in cui ci sarà anche Filippo Tortu (anche sui 200), Lorenzo Patta e Fausto Desalu, oltre all’innesto di Samuele Ceccarelli (Campione d’Europa Indoor sui 60 metri).

Road to #Budapest2023 _ 100m M



Le speranze di medaglia sono riposte in Marcell Jacobs. Arriva ai Mondiali in sordina, con una sola gara e moltissimi dubbi.

Se avrà recuperato appieno dall'infortunio, potrà giocarsi le sue carte!

Samuele Ceccarelli per migliorarsi ancora pic.twitter.com/FE95Xy7Y4m — Vita Sportiva (@vitasportivait) August 10, 2023

Sogna in grande Larissa Iapichino nel salto in lungo. Da seguire Francesco Fortunato nella 20 km di marcia e il getto del peso, dove Zane Weir e Leonardo Fabbri potranno stupire. Sara Fantini potrebbe sorprendere nel lancio del martello. Da non perdere Claudio Stecchi nel salto con l’asta mentre Alessandro Sibilio, se in buoni condizioni dopo l'infortunio potrebbe dire la sua sui 400 ostacoli. Per il resto sono attesi tutti i grandissimi protagonisti dell'atletica mondilae: da Armand Duplantis a Karsten Warholm, passando per Shelly-Ann Fraser-Pryce, Yulimar Rojas, Jakob Ingebrigtsen e tantissimi altri. Insomma lo spettacolo è garantito.

Il calendario

SABATO 19 AGOSTO

8:50 - 20 km di marcia maschile

10:30 - getto del peso maschile, qualificazioni

10:35 - Eptathlon, 100 ostacoli

11:05 - 4×400 mista, batterie

11:35 - 3000 siepi maschili, batterie

11:45 - eptathlon, salto in alto

12:00 - lancio del martello maschile, qualificazioni

12:25 - salto in lungo femminile, qualificazioni

12:35 - 100 metri maschili, turno preliminare

13:15 - 1500 metri femminili, batterie

19:02 - 1500 metri maschili, batterie

19:05 - eptathlon, getto del peso

19:10 - lancio del disco maschile, qualificazioni

19:35 - salto triplo maschile, qualificazioni

19:43 - 100 metri maschili, batterie

20:30 - eptathlon, 200 metri

20:35 - getto del peso maschile, finale

20:55 - 10.000 metri femminili, finale

21.47 - 4x400 mista, finale

DOMENICA 20 AGOSTO

7:15 - 20 km di marcia femminile

9:00 - lancio dl disco femminile, qualificazioni

9:35 - 400 metri femminili, batterie

9:50 - eptathlon, salto in lungo

10:25 - 400 metri maschili, batterie

10:30 - salto in alto maschile, qualificazione

11:24 - 400 ostacoli maschili, batterie

12:00 - eptathlon, lancio del giavellotto

12:10 - 100 metri femminili, batterie

13:05 - 110 ostacoli

16:35 - 100 metri maschili, semifinali

16:55 - salto in lungo femminile, finale

17:05 - 1500 metri femminili, semifinali

17:35 - 1500 metri maschili, semifinali

17:50 - lancio del martello maschile, finale

18:00 - eptathlon, 800 metri

18:25 - 10.000 metri maschili, finale

19:10 - 100 metri maschili, finale

LUNEDÌ 21 AGOSTO

18:40 - salto con l'asta femminile, qualificazioni

18:50 - 400 ostacoli femminili, batterie

19:35 - 400 ostacoli maschili, semifinali

19:40 - salto triplo maschile, finale

20:05 - 110 ostacoli, semifinali

20:30 - lancio del disco maschile, finale

20:35 - 100 metri femminili, semifinali

21:10 - 400 metri femminili, semifinali

21:40 - 110 ostacoli, finale

21:50 - 100 metri femminili, finale

MARTEDÌ 22 AGOSTO

18:40 - 100 ostacoli, batterie

19:20 - 800 metri maschili, batterie

19:55 - salto in alto maschile, finale

20:20 - lancio del disco femminile, finale

20:25 - 400 ostacoli femminili, semifinali

21:00 - 400 metri maschili, semifinali

21:30 - 1500 metri femminili, finale

21:42 - 3000 siepi maschili, finale

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

10:05 - 800 metri femminili, batterie

10:15 - salto con l'asta maschile, qualificazioni

10:20 - lancio del giavellotto femminile, qualificazioni

11:10 - 5000 metri femminili, batterie

11:15 - salto in lungo maschile, qualificazioni

12:05 - 200 metri femminili, batterie

12:50 - 200 metri maschili, batterie

19:00 - lancio del martello femminile, qualificazioni

19:10 - salto triplo femminile, qualificazioni

19:30 - salto con l'asta femminile, finale

19:45 - 3000 siepi femminili, batterie

20:40 - 100 ostacoli, batterie

21:15 - 1500 metri maschili, finale

21:35 - 400 metri femminili, finale

21:50 - 400 ostacoli maschili, finale

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

7:00 - 35 chilometri marcia maschile

7:00 - 35 chilometri marcia femminile

19:00 - 5000 metri maschili, batterie

19:30 - salto in lungo maschile, finale

19:45 - 200 metri femminili, semifinali

20:15 - lancio del martello femminile, finale

20:20 - 200 metri maschili, semifinali

20:50 - 800 metri maschili, semifinali

21:25 - 100 ostacoli, finale

21:35 - 400 metri maschili, finale

21:50 - 400 ostacoli femminili, finale

VENERDÌ 25 AGOSTO

10:05 - decathlon, 100 metri

10:10 - lancio del giavellotto maschile, qualificazioni

10:20 - salto in alto maschile, qualificazioni

10:55 - decathlon, salto in lungo

12:20 - decathlon, getto del peso

18:30 - decathlon, salto in alto

19:30 - 4x100 maschile, batterie

19:35 - salto triplo femminile, finale

20:00 - 4x100 femminile, batterie

20:20 - lancio del giavellotto femminile, finale

20:25 - 800 femminili, semifinali

21:05 - decathlon, 400 metri

21:40 - 200 metri femminili, finale

21:50 - 200 metri maschili, finale

SABATO 26 AGOSTO

7:00 - maratona femminile

10:05 - decathlon, 100 ostacoli

10:25 - getto del peso femminile, qualificazioni

11:00 - decathlon, lancio del disco

14:00 - decathlon, salto con l'asta

19:00 - decathlon, lancio del giavellotto

19:25 - salto con l'asta maschile, finale

19:30 - 4x400 maschile, batterie

19:55 - 4x400 femminile, batterie

20:15 - getto del peso femminile, finale

20:30 - 800 metri maschili, finale

20:50 - 5000 metri femminili, finale

21:25 - decathlon, 1500 metri

21:40 - 4x100 maschile, finale

21:50 - 4x100 femminile, finale

DOMENICA 27 AGOSTO

7:00 - maratona maschile

20:05 - salto in alto femminile, finale

20:10 - 5000 metri maschili, finale

20:20 - lancio del giavellotto maschile, finale

20:45 - 800 metri femminili, finale

21:10 - 3000 siepi femminili, finale

21:37 - 4x400 maschile, finale

21:47 - 4x400 femminile, finale

*in grassetto le gare da medaglia

Dove vedere i mondiali di atletica

I Mondiali di atletica 2023 saranno trasmessi su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Discovery+ con tre feed dedicati. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport. Su Eurosport.it e sui canali social della rete satellitare sarà possibile avere tutte le news, gli approfondimenti, gli highlights e i video dei momenti. Tutti i mondiali di atletica saranno trasmessi in diretta in chiaro sui canali Rai (streaming Raiplay). Inoltre tutte le gare saranno visibili in modalità On Demand sulle diverse piattaforme.