Doppietta azzurra ai Mondiali di nuoto: Ceccon oro e Martinenghi argento

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone, pochi minuti dopo l’argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro ha vinto il titolo in 22"68 stabilendo anche il record italiano: preceduto il portoghese Matos Ribeiro 22"80 e il francese Maxime Grousset 22"82. Nessun nuotatore azzurro era mai salito sul podio di questa gara.

Per Ceccon, 22 anni di Thiene, portacolori delle Fiamme Oro, quello odierno è il secondo oro mondiale individuale dopo quello dello scorso anno a Budapest nei 100 dorso (nella sua bacheca anche l'oro iridato nella 4x100 misti sempre nella capitale ungherese). Dopo due giorni di finali del programma del nuoto tra le corsie dei 20esimi Mondiali in Giappone, per Ceccon è la seconda medaglia dopo l'argento di ieri con la 4x100 stile libero.

"Non sono nemmeno così stanco. Ho l'adrenalina a mille: adesso sono ancora attivo. Oggi due grandi gare; penso si possano commentare da sole. Non ho tirato al 100% nel dorso. La cosa importante è aver vinto questo maledetto 50 delfino. È una gara a cui tengo molto, visto che alcuni dei miei record giovanili li ho fatti in questa specialità. Sono davvero contento: volevo fare almeno un titolo prima di partire". Queste le dichiarazioni di Thomas Ceccon, al termine della finale dei 50 metri farfalla maschili dei Mondiali di nuoto di Fukuoka, ai microfoni di Sky Sport. "La mezz'ora che è passata non me la ricordo - il riferimento alle semifinali dei 100 dorso prima della finale - ero molto concentrato e penso si debba vivere di questa tensione, voglia di fare e divertirsi".

L'argento di Martinenghi

L'impresa di Ceccon è arrivata pochi minuti dopo l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. La medaglia è arrivata ex aequo con il tempo di 58"72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin.

Martinenghi, 23 anni di Varese è stato protagonista di una gara spettacolare. Dopo aver toccato per terzo ai 50 metri, nella vasca di ritorno in corsia 1, l'azzurro è stato autore di una performance di altissimo spessore tecnico che lo ha visto duellare con l'olandese Arno Kamminga e l'americano Nic Fink anche loro medaglia d'argento con lo stesso crono di 58"72. Lo scorso anno Nicolò Martinenghi si era laureato campione del mondo dei 100 rana in 58"26, primato nazionale. Per Qin si tratta del primo titolo iridato in carriera dopo un argento e un bronzo in vasca corta e nei 200 rana.

Cresciuto nel Nuoto Club Brebbia e seguito dal tecnico Marco Pedoja, prima di passare al Circolo Canottieri Aniene, Martinenghi sta portando avanti un percorso di crescita graduale e costante. Nel 2022 la consacrazione con l’oro ai Mondiali di Budapest e quello agli Europei allo Stadio del Nuoto di Roma. Per l’Italnuoto è la sesta medaglia nella specialità (1-4-1) e per la prima volta nella storia un ranista si conferma sul podio dei campionati mondiali di nuoto in vasca lunga.

"Incredibile, sapevo che sarebbe stata una gara sul filo del rasoio. Il tempo non è per niente buono, ma porto a casa questo argento come fosse un oro". Nicolò Martinenghi esulta per la medaglia arrivata nei 100 rana ai mondiali di nuoto di Fukuoka. "Sono al settimo cielo, ho cercato di vendere cara la pelle - dice, ai microfoni di Raisport l'azzurro che si presentava da campione in carica - Qin è stato fortisisimo, sarà lui da battere anche il prossimo anno. Ora sto per svenire devo andare a sdraiarmi a terra".