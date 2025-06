Doppio oro azzurro nel canottaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tinge d'azzurro l'ultima giornata della Coppa del Mondo di canottaggio sulle rive del lago di Varese. Allo Schiranna, l'Italia è grande protagonista nelle specialità olimpiche con ben due vittorie, un secondo e un terzo posto. Storico il successo del due senza femminile con Laura Meriano e Alice Codato: è il primo trionfo nel massimo circuito in questa specialità. L'equipaggio tricolore domina la gara e sale di un gradino rispetto all'argento europeo di due settimane fa. Vincono anche i cavalieri delle acque del quattro di coppia, già argento a Parigi 2024, formato da Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e la new entry Matteo Sartori. Piazza d'onore, invece, per Niels Torre e Gabriel Soares. Infine, terzo posto per l'otto maschile, che conferma il risultato europeo.

A premiare i vincitori c'era il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (nella foto con gli azzurri): «Una bella giornata. Varese e questo lago portano fortuna. Il canottaggio è la disciplina sportiva che più si adatta e si concilia con grande rispetto a questo ecosistema, per certi versi fragile ma che ha tanto da offrire».