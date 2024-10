Ecccezionale Brignone: vince in rimonta il primo gigante a Soelden

Ascolta ora 00:00 00:00

Non poteva cominciare nel migliore dei modi la stagione dello sci con una meravigliosa gara di Federica Brignone che ha vinto l'Opening di Soelden, in Austria, prima gara della Coppa del mondo di sci alpino con il tempo di 2'16"05. Si tratta della 28° vittoria nella carriera della 34enne milanese che ha rimontato le avversarie finendo davanti alla neozelandese Alice Robinson (secondo posto a +0,17) e l'austriaca Julia Scheib (+1.08). Al quinto posto l'americana Mikalea Shiffrin che aveva dominato la prima parte della gara con un vantaggio ragguardevole, sfumato grazie alla rimonta della campionessa azzurra.

"Oggi è bellissimo"

" Non me l'aspettavo: era difficile sciare e avere belle sensazioni ma poi ho iniziato a prendere velocità e fare la differenza. Oggi è proprio bellissimo, me lo sto godendo tutta", ha dichiarato l'azzurra ai microfoni di SkySport24 pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo e vinto la prima prova di Coppa del mondo. Analizzando la gara nel dettaglio, ha spiegato che " è stata una sorpresa anche per me perchè ho fatto molta fatica all'inizio del muro ma poi mi sono detta 'devi andare, devi andare. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere davanti ". Analizzando la sua crescita mentale e professionale, ha spiegato di essere " più forte di testa rispetto a nove anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta - ha aggiunto Brignone ricordando il successo del 2015 - adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni" .

L'eccezionale rimonta in gara

Le sensazioni iniziali non erano delle migliori per Federica: pur trattandosi di podio, dopo la prima manche era al terzo posto a causa di una performance non perfetta e con qualche sbavatura ma nella seconda frazione è stata superba recuperando i secondi necessari per vincere il primo gigante della stagione 2024-2025. Nella prima parte della discesa sembrava ancora un po' con il freno a mano tirato ma poi è stata super veloce dalla seconda metà del percorso vincendo di 17 centesimi sulla Robinson ma soprattutto sull'americana che è la grande sconfitta di questa discesa. Al quarto posto, a sorpresa, si è piazzata la statunitense Katie Hensien a 1"11. Per quanto riguarda le altre azzurre, al tredicesimo posto si è piazzata Marta Bassino (quinta dopo la prima frazione) e 20estima Asja Zenere.

I record della Brignone

I numeri di Federica sono stupendi: 130esima vittoria per le gare della Nazionale femminile di sci e la seconda volta che vince sul Rettenbach dopo essersi imposta nel 2015. Anche questa volta ha dimostrato una netta superiorità con uno sci fluido e una capacità di controllo eccezionale per tutto il tracciato. La 34enne valdonastana di origini milanesi ha un record di podi nel 2023, ben 13, e anche questa stagione comincia senz'altro sotto i migliori auspici.

Ovviamente meno contenta della sua prova Marta Bassino, 13esima, che al termine della gara si è detta non soddisfatta della seconda manche. " Ero contenta della prima, perché ero riuscita a sciare al meglio", ha dichiarato, elogiando poi la Brignone. " Fede è pazzesca, è tutta l’estate che scia fortissima, ed è da sempre il mio più grande esempio. Ha una voglia e una determinazione da imitare" .

contentissima per la seconda manche, sono la regina del brutto tempo. Avevo fiducia ed ero concentrata. Oggi volevo svoltare e così è stato. Sono felice e carica per le prossime gare"

Umore opposto nonostante il 20° posto per Asja Zenere che si è invece detta "