Sofia Goggia trionfa a St. Moritz con la mano fratturata

Una meravigliosa Sofia Goggia, con la mano sinistra rotta ed operata a Milano solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha vinto la discesa libera di St. Moritz col tempo di 1'28"85.

Per la 30enne bergamasca è il successo numero 20 in Coppa del mondo, azzurra più vincente di sempre insieme a Federica Brignone. Al traguardo Sofia ha ricevuto un lunghissimo applauso dall'esperto pubblico svizzero e gli inchini di omaggio delle sue rivali già giunte al traguardo e ben consapevoli di aver assistito ad una impresa straordinaria dell'italiana. Alle spalle di Goggia sono arrivate la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. Quarta la statunitense Mikaela Shiffrin e solo ottava Elena Curtoni vittoriosa nella discesa di ieri davanti alla Goggia.

Più forte di tutto e tutti, anche gareggiando con la mano sinistra gonfia e fasciata a seguito dell'intervento chirurgico di ieri necessario per la riduzione della frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo. Per la 30enne azzurra una gara perfetta nell'interpretazione del tracciato disegnato dal tecnico italiano in seno alla Federazione internazionale, Alberto Senigagliesi. Quella ottenuta oggi dalla Goggia sulle nevi della pista Corviglia della località svizzera - stamattina baciata da un sole stupendo e liberata dal serpente del Maloja, la perturbazione che caratterizza questa zona - è la vittoria numero 117 di sempre di un'italiana in Coppa.

Nona a scendere sulla pista di St. Moritz, Sofia Goggia parte bene, ma è nella seconda parte della gara che la 30enne si rivela irraggiungibile: è la più veloce nel terzo e nel quarto settore e, nonostante qualche rischio di troppo, chiude in 1'28"85, rivelandosi l'unica in grado di scendere sotto l'1'29".

L'ordine di arrivo

Questo l'ordine di arrivo della seconda discesa libera di St. Moritz, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022/2023: 1. Sofia Goggia (Ita) in 1'28"85 2. Ilka Stuhec (Slo) a 0"43 3. Kira Weidle (Ger) a 0"52 4. Mikaela Shiffrin (Usa) a 0"61 5. Cornelia Huetter (Aut) a 0"75 6. Nina Ortlieb (Aut) a 0"81 7. Mirjam Puchner (Aut) a 1"04 8. Elena Curtoni (Ita) a 1"16 9. Joana Haehlen (Sui) a 1"29 10. Jasmine Flury (Sui) a 1"32 17. Laura Pirovano (Ita) a 1"58 26. Nadia Delago (Ita) a 1"95 28. Nicol Delago (Ita) a 2"03 33. Marta Bassino (Ita) a 2"28 35. Federica Brignone (Ita) a 2"33 39. Roberta Melesi (Ita) a 2"66.

Nella classifica di specialità, Sofia Goggia è in fuga: sono 380 punti sui 400 a disposizione, con la seconda, la svizzera Corinne Suter, a 218. Nella generale, altro passo in avanti di Mikaela Shiffrin, che con il suo quarto posto sale a 475 punti, a +50 proprio sulla bergamasca che sogna la vetta.